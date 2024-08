Het is momenteel lastig om met zekerheid te zeggen welke Formule 1-auto op dit moment het snelst is. Het voordeel dat Red Bull met de RB20 aan het begin van het seizoen had, is als sneeuw voor de zon verdwenen. De snelheid op Spa in vrije lucht - en door Pouhon als je de GPS-data nauwkeurig bestudeert - bewijst dat het nog altijd de benchmark is wanneer een circuit om veel aero-efficiëntie vraagt. Toch is het Mercedes dat met drie overwinningen uit de laatste vier races aan de zomerstop begon. Het team uit Brackley heeft duidelijk meer inzicht gekregen in hoe er meer snelheid uit de W15 gehaald moet worden.

Als we het echter hebben over consistente snelheid - in alle omstandigheden, op alle asfaltlagen en op alle soorten circuits - dan hoef je niet verder te kijken dan McLaren. Het team uit Woking heeft sinds Miami nagenoeg overal meegedaan om de overwinning. Hoewel het twee zeges heeft behaald (eentje voor Lando Norris bij het Hard Rock Stadium en een voor Oscar Piastri op de Hungaroring), hadden dat er veel meer kunnen zijn.

De Formule 1 is echter geen kampioenschap waarin het uitmaakt hoe snel je nu bent. Het gaat erom hoe snel je jezelf kunt ontwikkelen om de volgende race beter voor de dag te komen. Stilstaan is de snelste manier om achteruit te gaan.

Nu de teams even op adem komen voordat ze beginnen aan de laatste push van tien races waarmee het seizoen wordt afgesloten, is er sprake van een fascinerende dynamiek die de rangorde weer flink overhoop kan gooien zodra het seizoen verder gaat met de Dutch Grand Prix.

Verstappen zal in zijn thuisrace willen terugslaan na een reeks moeizame races voor de zomerstop. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Aan de ene kant heb je Red Bull en Mercedes. Zij beginnen aan de zomerstop met aanhoudende twijfel over de karakteristieken van hun wagens op basis van de laatste upgrades. De vernieuwde Red Bull RB20 die in Hongarije op de baan verscheen - specifiek bedoeld om beter te presteren op high downforce circuits waar efficiëntie geen grote rol speelt - leverde niet op wat men ervan gehoopt had. Aangezien het een update was die moest zorgen voor meer snelheid op banen waarvan Red Bull het gevoel had niet optimaal uit de verf te komen, wordt er in Milton Keynes flink achter de oren gekrabd om te achterhalen waar de extra pace vandaan gehaald kan worden waar Max Verstappen zo naar verlangt.

Mercedes had zo haar eigen problemen. De nieuwe vloer die op Spa-Francorchamps werd geïntroduceerd, werd na de vrijdagtrainingen weer van de wagens gehaald. Het team stond paf van het gebrek aan snelheid. De eerste conclusies waren dat de vloer niet de hoofdoorzaak van de problemen in België was, en het nieuwe onderdeel keert daarom terug in de Dutch GP. Er zal in Zandvoort echter nauwkeurig geëvalueerd moeten worden of de upgrade niet zorgt voor ongewenste aerodynamische effecten die de snelheid beïnvloeden.

Zoals Ferrari, Aston Martin en RB dit jaar op verschillende momenten hebben ondervonden, hebben upgrades het risico dat ze neveneffecten hebben die de prestaties van de auto kunnen schaden. Wanneer dat gebeurt, kost het tijd om te achterhalen wat er precies mis gaat en waarom dat zo is. Het houdt tevens in dat toekomstige ontwikkelingen tijdelijk op pauze staan totdat de antwoorden gevonden zijn.

In het tijdperk van het budgetplafond, waarbij aerodynamische testmogelijkheden zeer beperkt zijn, kan een upgrade die een downgrade blijkt te zijn veel schade aanrichten. Dat maakt de sterke vorm van McLaren sinds Miami nou net zo fascinerend. De Britse formatie heeft sindsdien namelijk geen enkele grote update meer geïntroduceerd. Het verhaal van de eerste seizoenshelft draait om verfijning, en niet om het besteden van windtunneltijd of budget aan grote upgrades.

Na het succes in Miami is de MCL38 op alle banen sterk gebleken. Foto door: Erik Junius

Dus waar Red Bull en Mercedes op diverse punten grote veranderingen aan de bolides hebben doorgevoerd, is McLaren sinds Miami behoorlijk low-key gebleven. In de Amerikaanse stad werden een nieuwe voorvleugel, voor- en achterwielophanging, vloer body, sidepods-inlaten, motorkap en brake ducts geïntroduceerd. Een analyse van wat er sindsdien is veranderd aan de MCL38, in een periode waarin Red Bull en Mercedes een flink aantal grote veranderingen hebben meegenomen, zegt alles over de aanpak van McLaren. Hier zijn de upgrades die het team in de zeven races sinds Miami heeft geïntroduceerd:

Emilia-Romagna – Achtervleugel met meer downforce en beam wing

Monaco – Achtervleugel met meer downforce en beam wing

Canada – Geen updates

Spanje – Geen updates

Oostenrijk – Aangepaste geometrie van voorvleugel en fairings van de ophanging

Groot-Brittannië – Lower downforce achtervleugel en meerdere beam wing configuraties

Hongarije – Geen updates

België – Low downforce achtervleugel en beam wing, plus aanpassing aan brake ducts

Het is vrij duidelijk dat het tempo en de omvang van de ontwikkelingen veel kleiner is dan bij de oppositie. Dat betekent zo goed als zeker dat McLaren alles opspaart om op een later moment nogmaals een grote stap te maken zoals in Miami het geval was. Naar verluidt gaat het om een nieuwe vloer, maar McLaren wil er zeker van zijn - om te voorkomen dat hen overkomt wat Ferrari en Aston Martin overkwam - dat het pas op de auto komt zodra ze er zeker van zijn dat het echt werkt.

Het feit dat McLaren consistent vooraan mee heeft kunnen doen zonder upgrades, toont niet alleen de kracht van de MCL38 maar ook dat het team het kruit droog heeft kunnen houden. In theorie heeft McLaren dus meer ontwikkelingstijd en geld te spenderen aan ontwikkelingen in de tweede seizoenshelft.

Alle ogen zijn gericht op McLaren en de volgende upgrade uit Woking. Foto door: Francois Tremblay

Laten we niet vergeten dat, met McLaren op de derde plaats in het constructeurskampioenschap op het moment dat de verdeling voor aero-ontwikkeling werd gedaan, McLaren tien procent meer mogelijkheden heeft dan Red Bull. Met nog meer aero-tijd achter de hand van de eerste seizoenshelft, is er alle reden om aan te nemen dat het potentieel om vooruitgang te boeken veel groter is dan voor Red Bull.

Dat is iets wat teambaas Andrea Stella recentelijk niet ontkende toen hij gevraagd werd naar het upgradeplan voor de tweede seizoenshelft: “Effectief gezien heeft Red Bull meer ontwikkelingen meegenomen naar het circuit qua fysieke onderdelen dan wij hebben gedaan. Ik kan namens McLaren spreken en het lijkt erop dat we nu in staat zijn om wat van de ontwikkeling die we achter de schermen hebben opgebouwd te verzilveren en ik verwacht dat we voor het tweede deel van het seizoen op meerdere momenten nieuwe onderdelen zullen hebben. Enerzijds ben ik verrast dat we zo competitief zijn, aangezien we sinds Miami niet veel nieuwe onderdelen mee hebben genomen. Dat betekent uiteraard dat de Miami-upgrade groot was. Dus ja, er komen in de tweede helft wat upgrades.”

De rivalen van McLaren zullen vanaf nu elke vrijdag hun ogen open houden in de pitstraat om te zien hoe anders de MCL38 is - want elke verandering kan een cruciaal keerpunt zijn in de strijd aan kop.