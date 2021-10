Heeft Alonso echt zoveel pech als hij zelf beweert?

Op het Istanbul Park toonde de 40-jarige Fernando Alonso op zaterdag weer eens zijn klasse. De Spanjaard kwalificeerde zich er als zesde, wat hem vanwege de gridstraf van Lewis Hamilton voor zondag de vijfde startplek opleverde. Het was daarmee zijn beste kwalificatieresultaat in de Formule 1 sinds de GP van Japan in 2014, al had de tweevoudig wereldkampioen er zondag weinig profijt van. Na een paar honderd meter stond hij achterstevoren op een uitloopstrook na een aanrijding met Pierre Gasly in de eerste bocht.

Na de mislukte start probeerde Alonso zich in allerijl een weg naar voren te knokken, maar bij een inhaalactie op Mick Schumacher - ook al zo’n uitblinker op zaterdag – was de ervaren coureur uit Oviedo iets te enthousiast. Alonso tikte de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in de rondte, wat de Spanjaard een tijdstraf van vijf seconden opleverde. De dag die zo hoopvol begon, eindigde daarmee op een kleurloze en puntloze zestiende plek.

“Het geluk blijft ons maar ontwijken dit seizoen. Volgens mij zijn we het allemaal op aan het sparen voor volgend jaar”, sprak Alonso na de race. Die uitspraak klinkt misschien een beetje raar omdat de Spanjaard bezig is aan een prima comeback dit seizoen. Teamgenoot Esteban Ocon heeft dit jaar al een overwinning gescoord maar desondanks staat Alonso in de WK-stand boven zijn stalgenoot, iets waar de Spanjaard zelf veel waarde aan hecht. Daarnaast staat Alpine in het constructeurskampioenschap ook voor AlphaTauri en Aston Martin in de strijd om de zwaarbevochten vijfde plaats.

Gemiste kansen

Het is echter niet zozeer de stand in het kampioenschap, maar vooral de reeks gemiste kansen die Alonso bezig lijkt te houden. Zo wacht de Spanjaard nog altijd op een podiumfinish dit seizoen, terwijl hij zelf beweert dat hij op 40-jarige leeftijd een betere coureur is dan toen hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd. In Hongarije had hij naar eigen zeggen de snelheid om te winnen, maar nam hij genoegen met een dienende rol door de Mercedes van Lewis Hamilton rondenlang achter zich te houden – om daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de allereerste Grand Prix-zege van Ocon. Uiteindelijk moest Alonso de W12 van Hamilton toch laten gaan, wat de Spanjaard het podium kostte.

Tijdens de regenraces in Rusland en Turkije kreeg Alonso opnieuw kansen op het podium voorgeschoteld, maar in beide gevallen wist hij er niet van te profiteren. In Sochi klom hij in de chaotische slotfase op naar de derde plek, maar net als raceleider Lando Norris reed Alonso een rondje te lang door op slicks, om uiteindelijk als zesde aan de finish te komen. Twee weken later volgde de race in Turkije, waar zijn hoop op een podiumfinish al na een paar honderd meter was vervlogen. In die laatste race was de kans op een podiumfinish theoretisch het kleinst, aangezien de beide Red Bulls en Mercedessen er in de top-vijf waren gefinisht.

Moeder Natuur niet aan de zijde van Alpine

Opvallend genoeg zijn de frustraties van Alonso echter niet gebaseerd op het feit dat hij niet heeft weten te profiteren van chaotische en onvoorspelbare omstandigheden in de regen, iets waar elk team in de middenmoot het doorgaans van moet hebben. Nee, Alonso spreekt juist van pech omdat het precies regent op circuits waar Alpine in droge omstandigheden erg sterk denkt te zijn. Door de bemoeizucht van Moeder Natuur kan de renstal uit Enstone er niet maximaal van profiteren. Op circuits waar de blauwe brigade minder sterk voor de dag komt wordt de race doorgaans wel in droge omstandigheden verreden.

“Het is frustrerend dat wanneer we niet competitief zijn, we een heel saaie race hebben”, sprak Alonso in Turkije. “En in de weekenden waar we sterk zijn, krijgen we gekke weersomstandigheden en gebeurt er van alles.” Het is een vervolg op Alonso’s uitspraken in Sochi, waar hij van mening was dat Alpine “nooit geluk heeft” en “ieder punt dat we dit jaar gepakt hebben, hebben we op eigen kracht verdiend. We hebben dit jaar geen cadeautjes gekregen, dus ik ben trots op ieder punt dat ik dit jaar gepakt heb.”

Of Alonso dus geplaagd wordt door de pechduivel blijft twijfelachtig, maar de Spanjaard kan troost vinden in het feit dat Alpine steeds meer op stoom begint te komen en al twee opeenvolgende raceweekenden sterk voor de dag is gekomen, iets waar het dit jaar nog niet eerder in is geslaagd. In tegenstelling tot McLaren – dat in 2020 vanuit de middenmoot de sprong naar de subtop maakte – verloopt de ontwikkeling van Alpine iets langzamer en lijkt de renstal vooral te mikken op de reglementswijzigingen van 2022. Aan Alonso zal het in ieder geval niet liggen: “Net als in Sochi ging het hier [in Turkije] iets meer op en neer met het weer en de droge banden. Er zit nog meer in het vat, ik voel me absoluut een stuk zelfverzekerder nu.”