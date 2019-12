Haug ziet in Verstappen kampioen van de toekomst

Volgens Haug, die tegenwoordig als journalist werkt, zijn er maar weinig coureurs die zich het predikaat van beste GP-rijder uit hun tijd kunnen opspelden. Verstappen heeft wel de kwaliteiten om dat te kunnen doen. “Zijn snelheid, koelte, race-instinct en moed zijn voor een 22-jarige coureur een teken dat hij onderweg is om één van de beste coureurs ooit te worden”, laat Haug optekenen in gesprek met het Duitse Bild.

“De combinatie van rijvaardigheid en fysiek en mentale kracht, dat is waar rijders als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton zich hebben onderscheiden.” Overigens is het rijtje volgens Haug ook niet langer dan die drie namen. “Zelfs coureurs als Alain Prost en Sebastian Vettel hebben zich in mijn ogen niet permanent in dat rijtje kunnen scharen, ondanks hun vier wereldtitels.”

Als het aan Haug ligt, is Red Bull Racing de perfecte plek voor Verstappen om zich te blijven ontwikkelen. “Red Bull is anders dan alle andere teams: kleurrijker, brutaler en vaak ook sluw. Ze kiezen vaak voor strategieën die niemand anders durft toe te passen. Megatalent Max Verstappen past daar perfect bij. Ook omdat hij zichzelf kan afremmen op de juiste momenten”, zo concludeerde Haug.