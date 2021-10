Haug: “Motorwissels kunnen beslissend zijn in F1-titelstrijd”

Max Verstappen nam eind vorige maand in Rusland een nieuwe krachtbron in gebruik en kreeg daarom een gridstraf te verwerken. De Limburger had toch al een gridstraf gekregen na een incident in Monza, waardoor Red Bull Racing ervoor koos de zure appel in een keer door te bijten. De laatste dagen doemen geruchten op dat ook Lewis Hamilton nog een nieuwe krachtbron nodig zou hebben, waardoor ook hij een gridstraf zou moeten pakken. Hoewel Mercedes het nieuws tot nu toe niet bevestigd heeft, krijgt Hamilton er een flinke uitdaging bij als hij daadwerkelijk een gridstraf moet pakken als gevolg van een nieuwe motor.

“Het wordt zeker niet gemakkelijk als een motorwissel noodzakelijk is”, constateerde voormalig teambaas Haug in gesprek met Sky F1 Duitsland. “Het ideale circuit om de motorwissel te doen bestaat niet. Natuurlijk heeft Verstappen het heel goed gedaan door van de laatste plek te starten en alsnog tweede te worden. Daarmee heeft hij de schade ontzettend goed beperkt gehouden, daar kun je alleen maar van dromen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat je nog tweede kunt worden als je helemaal van achteren moet starten. Ik weet niet of het nodig is, ik heb daar geen gedetailleerde informatie over. Wellicht is het een gerucht en is het helemaal niet nodig.”

Gevraagd of de motorwissels uiteindelijk kunnen zorgen voor een beslissing in het kampioenschap, voegde Haug toe. “Dat kan zeker. Ik denk dat er nog steeds veel obstakels kunnen voorkomen. Natuurlijk, nu worden zelfs de koelste coureurs heel nerveus. Onder druk maak je wellicht fouten, zelfs al ben je heel professioneel. We hebben dat nu al gezien. We hebben incidenten gezien die voorheen amper voorkwamen in de Formule 1.”

Haug grijpt daarbij terug naar het incident dat vorige maand plaatsvond in Monza. Daar kwamen Hamilton en Verstappen na chaotische toestanden bij hun teams met elkaar in aanraking in de eerste chicane. Beiden vielen uit en kregen een nulscore achter hun naam. “Als je denkt aan Monza waar de ene een slechte pitstop maakt en terugvalt, de andere heeft een iets betere pitstop, maar het was niet goed genoeg. Dat ze elkaar vervolgens op de baan tegenkomen zou je in een filmscript niet kunnen bedenken, dat gelooft niemand. Maar dat is wat deze titelstrijd doet. De realiteit is dat het voor veel verrassende wendingen kan zorgen en dat het ook een stuk spannender kan worden dan je vooraf gedacht had.”