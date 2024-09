Hardwerkende Piastri viert dubbelfeest na F1-zege in Baku

Vanaf zijn tweede startplek in de Formule 1-race in Baku leek Oscar Piastri naast de zege te grijpen, maar na een mooie inhaalactie haalde hij Charles Leclerc zo ongeveer halverwege de race in. De Monegask liet het niet aan zich voorbij gaan en probeerde ronden lang Piastri in een foutje te lokken, maar laatstgenoemde hield het hoofd koel. Na afloop van de race was Piastri dan ook enorm blij met het resultaat.

"Ik probeerde in het begin van de race al ervoor te komen, maar toen ik eenmaal uit DRS viel had ik het tempo niet meer", vertelt de McLaren-coureur vlak na het uitstappen. "Na de stop zag ik dat we weer aardig in de buurt waren en ik had het idee dat we iets meer grip hadden. Ik moest ervoor gaan, want ik wist dat als ik niet in het begin van de stint er langs zou gaan, dat ik er niet meer langs kon komen. Het was een vrij grote lunge, maar ik slaagde erin het te laten werken."

Nadat Piastri zijn McLaren langs de Ferrari van Leclerc kreeg, was het nog niet klaar voor de rijder uit Melbourne. "Ik moest met alles wat ik in me heb het proberen vol te houden", erkent de 23-jarige coureur. "De laatste paar rondjes - toen hij uit DRS viel - kon ik iets meer ontspannen, maar echt een relaxte ronde bestaat hier niet. Het was dus hard werken, maar ik denk dat dit in de boeken gaat als een mijn beste of een van mijn beste races uit mijn carrière."

McLaren in twee jaar naar de top

Naast de zege van Piastri heeft McLaren nog meer te vieren. Voor het eerst in tien jaar staat de formatie uit Woking bovenaan het wereldkampioenschap voor constructeurs, want Red Bull Racing is voorbijgestoken. "Als je bekijkt waar we begonnen - ik begon hier volgend jaar -, toen stonden we nog laatste. Nu staan we aan de leiding van het wereldkampioenschap. Deze omslag die we de afgelopen achttien maanden hebben doorgemaakt is volledig te danken aan het team. Ze hebben de auto ten eerste verbeterd, maar ze hebben mij geholpen om ook beter te worden. Deze resultaten waren twaalf maanden niet mogelijk geweest, dus dit is een fantastische teamprestatie. We gaan zien wat de toekomst ons biedt."