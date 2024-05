De zaterdag op het Formule 1-circuit van Imola werd er voor Sergio Pérez een om snel te vergeten. In de derde training stuiterde de Mexicaan er in de Variante Alta af, waarbij hij een nieuwe voorvleugel van de RB20 aan gort reed. De rampdag op het Italiaanse parcours was daarmee nog niet over. In de kwalificatie kwam hij namelijk niet verder dan een teleurstellende elfde tijd. In de race herstelde Pérez zich ietwat met een achtste stek, maar P2 in het kampioenschap is hij kwijt aan Charles Leclerc. In het Viaplay-programma In de Slipstream is Mike Hezemans duidelijk over wat hij verwacht voor de rest van het seizoen. "Hij gaat geen tweede worden in het kampioenschap. Ik denk dat hij vierde gaat worden!", aldus de analist. "Pérez is niet snel genoeg en maakt dan ook nog eens een fout. Die krijgt nog aantal totale off-weekenden, waar hij helemaal nergens is."

Wat Hezemans vooral opvalt, is het grote gat dat Pérez elk weekend moet laten richting teamgenoot Max Verstappen. "Het is altijd vier tienden", begint de coureur. "Als Pérez een keer derde staat en Max staat zesde, dan kijk ik naar Pérez en trek ik drie tienden [van die tijd] af. Dan kijk ik waar die auto eigenlijk echt staat. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat hij drie, vier tienden van zijn teammaat [af staat]. Uiteindelijk is dat altijd wel zo."

Kees van de Grint deelt die mening. "Je kunt nooit tevreden zijn als jouw teamgenoot met misschien niet een perfecte auto wel de race weet te winnen en jij komt eigenlijk niet in het spel voor", aldus de voormalig Bridgestone-ingenieur. "Uiteindelijk is hij in de punten geëindigd, maar wat heeft hij verder [laten zien]."

Naast de constatering dat Pérez het tempo van Verstappen niet bij kan houden, valt Hezemans nog wat op. "Ik roep het al heel lang, maar hij maakt elk weekend ergens een fout", vertelt hij. "Dat deed hij nu ook weer en dat was in Miami. Daar had hij - en Max eigenlijk - het grootste geluk van de hele wereld, want anders waren er twee auto's total loss." Hiermee refereert hij aan de start van de Grand Prix in Florida, waar Pérez bij bocht 1 zich verremde en bijna Verstappen en zichzelf elimineerde.

P2 naar wie?

Als Hezemans gevraagd wordt naar wie dan wel tweede wordt, dan antwoordt hij: "Ik denk [Lando] Norris. Die auto is goed en constant. Het zal om [Charles Leclerc] en Norris gaan. Het gaat heel dicht bij elkaar zitten." Het gat tussen die twee coureurs is op dit moment twaalf punten in het voordeel van Leclerc.