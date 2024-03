Na een relatief probleemloos Formule 1-weekend in Bahrein is de rode vlag voor het eerst in het nieuwe seizoen gezwaaid. Zhou Guanyu verloor in zijn vliegende ronde de macht over zijn Sauber en crashte hevig. Alle coureurs hebben ondertussen de pits opgezocht. Zhou moest nog even mee met de medical car, maar over de boordradio liet de Chinees al weten oké te zijn.

De Sauber is ook goed aan gort gereden. Het is dan ook zeer de vraag of de formatie uit Hinwill tussen de derde training en de start van de kwalificatie genoeg tijd heeft om de C44 klaar te stomen. Mocht dat niet lukken, dan weet Zhou dat hij de zaterdagse Grand Prix vanaf de laatste plaats begint.

Een blik op de tijdenlijsten laat ondertussen zien dat Max Verstappen orde op zaken stelt. De Nederlander is ruim sneller dan de concurrentie, aangevoerd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. De vervanger van de zieke Carlos Sainz Oliver Bearman doet het met een veertiende tijd ook naar behoren. Mocht de Brit in de kwalificatie nog een paar tienden vinden, dan is een plek in Q3 niet uitgesloten.