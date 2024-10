VIDEO: Harde crash Russell zet streep door pole-jacht Verstappen

Het beloofde een spannende strijd te worden voor de Formule 1-pole in Austin, maar uiteindelijk ging dat niet door. Mercedes-coureur George Russell ging hard van de baan af en klapte stevig in de muur. Het incident zorgde voor een gele vlag, maar gezien de plek van de crash was dit zeer in het nadeel van de Nederlander. Hij moest namelijk van het gas af in de laatste sector en dat zorgde ervoor dat hij zijn laatste snelle ronde niet af mocht maken.

Lando Norris had alle mazzel van de wereld, want hij pakte de pole op het Circuit of the Americas. Daarmee herstelt de Brit maximaal, want hij ging in de sprintrace en de sprintkwalificatie niet helemaal goed. Hij verloor twee punten ten opzichte van Verstappen in de sprintrace in de strijd om het wereldkampioenschap.