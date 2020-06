Stuck zou Formule 1 zonder Duitse coureurs ‘catastrofe’ vinden

Met de bekendmaking dat Sebastian Vettel eind dit jaar bij Ferrari vertrekt, staat er voorlangs geen Duitse coureur aan de start in 2021. Mogelijk dat de viervoudig wereldkampioen volgend seizoen bij een ander team verder racet, maar het zou ook kunnen dat Vettel een punt zet achter zijn tijd in de koningsklasse.

“Hij is de enige die het weet”, zegt Stuck bij Servus TV. “Ik kan me zo voorstellen dat hij een auto wil waarmee hij races kan winnen. Hij zal niet in een tweederangs auto gaan plaatsnemen. Dat heeft hij ook zeker niet nodig. Maar zoveel opties zijn er niet.”

Stuck acht de kans dan ook groot dat Vettel afscheid neemt van de sport. “Hij heeft drie kinderen. Hij is nu wat langer thuis en geniet van het gezinsleven. Hij is ook geen - en dit moet je niet negatief opvatten - racedier als Fernando Alonso, die alles doet om maar in een raceauto te kunnen zitten. Als hij [Vettel] er echt goed over na gaat denken en er geen alternatieven blijken te zijn, dan is de kans dat hij stopt relatief groot.”

Het zou voor het eerst sinds 1991 zijn dat er geen Duitse coureur op de grid staat. “Dat zou absoluut een catastrofe zijn”, meent Stuck. De oud-coureur van March, Brabham, Shadow en ATS hoopt dat, als Vettel stopt, een andere Duitser een zitje in de Formule 1 weet te krijgen. “Nico Hülkenberg heeft op het moment helaas geen stoeltje. Hij zou zeker nog een kans verdienen”, meent Stuck. Of een terugkeer bij Renault een optie zou zijn voor Hülkenberg? “Dat zou mooi zijn. Nico verdient in elk geval een plekje. Ik ken hem van zijn tijd bij Porsche. Hij is een geweldige jongeman die echt gas kan geven en tot veel in staat is. Dat hij geen Formule 1-zitje heeft, daar kan ik met mijn verstand niet bij.”