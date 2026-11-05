Formule 1 GP van Brazilië

Hamilton ziet ook dat Leclerc hem harder aanpakt dan F1-rivalen

Een week na zijn Formule 1-aanvaring in Mexico met teamgenoot Charles Leclerc stelt Lewis Hamilton dat verdere gesprekken nodig zijn om te voorkomen dat Ferrari schade oploopt

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 19:17

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Lewis Hamilton blijft erbij dat Ferrari verdere gesprekken nodig heeft om de onderlinge spelregels scherp te krijgen, en zet daarmee beweringen kracht bij dat Charles Leclerc harder tegen hem racet dan tegen coureurs van rivaliserende teams.

Hamilton en Leclerc kwamen in de eerste ronde van de race van afgelopen weekend in Mexico met elkaar in de clinch, waarbij beide coureurs in bocht 4 van de baan gingen. Dat bood Max Verstappen uiteindelijk een gouden kans om de overwinning weg te kapen en kostte Ferrari een mogelijke 1-2-overwinning, waarna het duo als tweede en vierde finishte.

Hamilton was woedend over hoe hard Leclerc in de openingsronde racete, maar de Monegask bleef hem definitief voor doordat hij in bocht 4 de baan afsneed. Leclerc kreeg slechts een tijdstraf van vijf seconden voor het behalen van een blijvend voordeel, waarbij verzachtende omstandigheden die straf terugbrachten van 10 naar 5 seconden.

Hun gevecht in Mexico wakkerde de suggestie verder aan dat Leclerc zijn teamgenoot harder lijkt te bestrijden dan wie dan ook. Het kwam na een Grand Prix van Singapore waarin Leclerc bij de start gas terugnam, ondanks dat hij volledig aan de binnenkant van polesitter Max Verstappen zat. Leclerc racete echter wel hard tegen de Nederlander in de daaropvolgende Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, waar hij de Red Bull-coureur buitenom in de Esses van COTA inhaalde.

Toen hem werd gevraagd of Hamilton ook heeft gemerkt dat Leclerc harder tegen hem racet dan tegen andere coureurs, antwoordde de zevenvoudig wereldkampioen: "Ja. Ik zie wat jullie zien. In Singapore zat hij volledig aan de binnenkant richting bocht 1, hij had de leiding veroverd, en hij nam gas terug. Dat was zeker anders.

"Maar ik bedoel, als je naar de teamgenoten kijkt, was het bij Sebastian [Vettel] hetzelfde. Bij Carlos [Sainz] was het hetzelfde.

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Toen de emoties hoog opliepen, eiste Hamilton gesprekken om de onderlinge spelregels van het team te verduidelijken en waarschuwde hij voor "grote problemen" voor de renstal. Motorsport.com heeft begrepen dat teambaas Fred Vasseur kort met beide coureurs heeft gesproken, zij het afzonderlijk, nadat hij vond dat de gebeurtenissen in Mexico een gebrek aan respect toonden voor de 2000 medewerkers van het team.

Maar doordat Vasseur tussen de races door terug naar Europa was gereisd en Leclerc na de geboorte van zijn dochter tijd met zijn gezin doorbracht, zegt Hamilton dat verdere gesprekken nog steeds nodig zijn. "Natuurlijk was ik gefrustreerd, en ik ben nog steeds gefrustreerd", zei hij toen Motorsport.com hem vroeg of hij de gebeurtenissen in Mexico nu anders bekijkt, nadat er tijd is geweest om af te koelen. "Er moeten dus gesprekken worden gevoerd. Die voeren we wanneer de tijd het toelaat.

"We hadden een kans om voor het team te winnen. Het team heeft zo geweldig werk geleverd door dit jaar updates te brengen en ik denk dat ze ongelooflijk werk hebben verricht. We hebben in de laatste drie of vier races meer punten gescoord dan welk ander team ook. We hadden makkelijk een een-twee kunnen pakken, dus we moeten er zeker naartoe werken dat dat niet opnieuw gebeurt."

Hamilton kreeg ook kritiek omdat hij openlijk aandrong op een zwaardere straf voor zijn teamgenoot dan de vijf seconden die hij bij zijn pitstop moest uitzitten, omdat het afsnijden van de baan Leclerc een veel groter voordeel opleverde dan dat op een circuit waar inhalen uiterst moeilijk bleek. Maar de 41-jarige zei dat hij zich "de mond niet laat snoeren". "Het kan me eigenlijk niet schelen wat iedereen vindt van wat ik heb gezegd. Ik draag mijn hart op de tong en ik zeg op dat moment wat ik voel", zei hij.

"Ik zag wel iets waarin iemand zei dat de dingen die ik zeg berekend zijn, en daar wil ik tegenover zetten dat je hartslag, wanneer je in de race zit, ongeveer 170 is. Je rijdt 200 mijl per uur. Je hebt geen tijd om berekend te zijn in wat je zegt en om na te denken over wat de media gaan schrijven, daar denk je niet aan.

"Natuurlijk zijn er momenten waarop je dingen zegt en er achteraf misschien spijt van hebt, maar ik niet, en ik ga nooit mijn excuses aanbieden omdat ik authentiek en echt ben. Ik ga me de mond niet laten snoeren. Ik heb me echt nooit de mond laten snoeren. Mij is [door het team] niet gevraagd om niets te zeggen, en zo is het nu eenmaal."

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- Het Motorsport.com-team

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