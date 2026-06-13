Hamilton worstelt met grip en hitte: "Banden na één ronde op"
Lewis Hamilton kende een lastige vrijdag in Barcelona. De Ferrari-coureur klaagde over weinig grip, oververhitte banden en een technisch probleem tijdens de trainingen.
Foto: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Lewis Hamilton heeft na afloop van de vrijdagtrainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje een somber beeld geschetst van de omstandigheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Ferrari-coureur kampte naar eigen zeggen met oververhitte banden, een gebrek aan grip en een technisch probleem dat zijn programma verstoorde.
Waar Ferrari de afgelopen weken regelmatig vooraan meedeed, verliep de openingsdag in Barcelona minder soepel. Volgens Hamilton vormden de hoge temperaturen een belangrijke uitdaging, waardoor het lastig was om de banden in hun optimale werkvenster te houden.
"Het was erg warm en daardoor ook heel zwaar", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen na afloop van de tweede vrije training. "We reden met hele hoge bandenspanningen. Waarschijnlijk hadden we hier minder grip dan in welk ander jaar dan ook dat ik op dit circuit heb gereden."
Volgens Hamilton was het daardoor vrijwel onmogelijk om een representatieve indruk van de prestaties van de auto te krijgen. De banden verloren volgens hem al na één snelle ronde hun beste prestaties. "De banden waren eigenlijk na één ronde al weg. Hooguit twee ronden", legde hij uit. "Daardoor kregen we nauwelijks de kans om echt iets te leren."
"Het was erg warm en daardoor ook heel zwaar", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen na afloop van de tweede vrije training.
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Naast de problemen met de banden kreeg Hamilton ook te maken met een technisch mankement. Tijdens de sessie meldde hij via de boordradio dat er iets niet in orde leek met de auto. Na afloop bevestigde hij dat er daadwerkelijk een probleem was. "We hadden een probleem. De straight mode werkte niet. De front SM werkte niet", aldus Hamilton.
Ferrari heeft voor het weekend in Barcelona tevens enkele nieuwe onderdelen meegenomen. Het team hoopt daarmee een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de SF-26, maar Hamilton kon nog niet zeggen of de updates het gewenste effect hebben.
"Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen", reageerde hij. "Ik kon eigenlijk niet veel voelen. Zoals ik al zei: we hadden maar een paar echte ronden. Je doet één ronde en daarna zijn de banden al op."
Daardoor blijft het voorlopig onduidelijk waar Ferrari precies staat ten opzichte van de concurrentie. De data van vrijdagavond zullen daarom van extra belang zijn voor het team uit Maranello, dat moet zien te achterhalen hoeveel van de tegenvallende indruk wordt veroorzaakt door de omstandigheden en hoeveel door de afstelling van de auto.
Voor Hamilton lijkt één conclusie in ieder geval al vast te staan: het beheersen van de bandentemperaturen kan dit weekend weleens de sleutel worden tot een goed resultaat in Barcelona.
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