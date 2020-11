Hamilton stelt voorwaarde nieuw contract: "Meer tijd voor mezelf"

Na de Grand Prix van Emilia-Romagna legde Lewis Hamilton nog een klein bommetje onder zijn toekomst in de Formule 1 door in het midden te laten of hij in de sport actief wil blijven. In Turkije krabbelde hij weer wat terug door te stellen dat hij niet het gevoel heeft dat hij klaar is in de F1 en dat een nieuw contract binnen het grotere plaatje moet passen. Ook gaf hij aan de intentie te hebben verder te gaan met Mercedes, omdat hij het bedrijf wil helpen om ‘dingen te veranderen’. Daarnaast wil Hamilton dat er nog eens een blik geworpen wordt op zijn ‘time management’, hoewel hij beseft dat hij zich al in een luxepositie bevindt ten opzichte van veel van zijn collega’s. De verwachting van Mercedes-baas Toto Wolff is dat er niet voor het eind van het seizoen een overeenkomst wordt getekend.

In gesprek met BBC Breakfast liet Hamilton doorschemeren hoe hij dat verbeterde ‘time management’ voor zich ziet. In de onderhandelingen wil hij meer tijd voor zichzelf bedingen. “Dat is altijd onderdeel van de onderhandelingen”, stelt de Mercedes-coureur. “Ik heb meer tijd nodig. Ik denk dat dit jaar heeft laten zien dat je ook vanuit huis kan werken, dus ik weet zeker dat er in het nieuwe contract meer ‘Zoom-dagen’ zijn dan dagen dat ik aanwezig ben [op de fabriek]. Dat houdt ook in dat ik minder vaak moet vliegen en dat is ook goed.”

Buiten de Formule 1 is Hamilton een bezig baasje. Hij ontwierp meerdere kledingstukken en maakt daarnaast graag muziek. Maar het coronavirus en het beperkt kunnen reizen hebben ervoor gezorgd dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn familie nauwelijks of zelfs helemaal niet heeft gezien in 2020 en dat is dan ook een van de redenen dat Hamilton meer tijd voor zichzelf wil. “Aan het eind van het jaar wil ik tijd doorbrengen met vrienden en familie. Zodra we weer meer kunnen reizen, wil ik mijn familie meenemen op vakantie en mooie herinneringen maken. Ook wil ik dit [succes] met ze vieren, want dit jaar heb ik ze amper kunnen zien. Dat is zwaar geweest.”

