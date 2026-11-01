Formule 1 GP van Mexico
Hamilton wijst aanpassingen aan als sleutel tot pole in GP van Mexico
Hamilton pakte zijn eerste poleposition voor Ferrari tijdens de Grand Prix van Mexico van dit weekend
Ed Hardy
Gepubliceerd: 1 nov 2026, 15:45
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Autosport
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Lewis Hamilton heeft zijn eerste pole position in de Formule 1 voor Ferrari toegeschreven aan de veranderingen die hij heeft doorgevoerd in zijn aanpak van het huidige weekend van de Grand Prix van Mexico.
De zevenvoudig wereldkampioen was op het Autodromo Hermanos Rodriguez 0,009 seconde sneller dan voormalig Mercedes-teamgenoot George Russell en veroverde daarmee de eerste plek op de startgrid voor zondag.
Het was voor Hamilton een recordaantal van 105 pole positions in zijn carrière, maar zijn eerste sinds de Grand Prix van Hongarije van 2023, toen hij nog voor de Silver Arrows reed. Pas vorig jaar stapte hij over naar Ferrari.
“Het is een geweldig gevoel”, zei Hamilton tegen Sky Sports. “Allereerst heel, heel veel dank aan mijn familie. Zonder hen zou ik hier echt niet zijn.
“Ik stuurde mijn moeder vandaag een berichtje, 11-11, wat de tatoeage is, haar verjaardag. En elke keer dat ik 11-11 op mijn telefoon zie, herinnert dat me eraan dat ik haar moet appen en ja, ik ben dit weekend met een andere aanpak ingegaan.
“Ik ben hier woensdag aangekomen, wat ik echt nooit doe. Maar we wilden echt een beetje bekijken waar we de afgelopen races hebben gestaan, waar het een beetje mis is gegaan, waar we kunnen verbeteren.
“We hebben een kleine aanpassing gedaan in hoe we dit weekend hebben gewerkt. Ik voelde het hele weekend echt dat we de mogelijkheid hadden om vooraan mee te doen.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Maar in Q3 waren we steeds verrast dat we er ineens niet bij zaten. Vandaag hebben we alles doorgenomen.
“Windrichting, banden, baantemperatuur die gedurende de sessie daalt, en wat dat betekent voor de afstellingen die je nodig hebt om de banden aan het werk te krijgen, enzovoort.
“Maar om de pole te pakken, eindelijk een pole met Ferrari te pakken, brengt me gewoon terug naar toen ik als kind op de bank zat en Michael [Schumacher] die poles zag pakken, en dacht hoe gaaf het zou zijn om dat te doen.”
Het komt na veel gemiste kansen in recente Grands Prix voor Ferrari, dat in de trainingen veelbelovende snelheid liet zien, maar in de kwalificatie onder de verwachtingen presteerde, met Austin als perfect voorbeeld.
Afgelopen weekend voerde de Scuderia alle drie de trainingen aan - Charles Leclerc in VT1 en VT2, Hamilton in VT3 - maar kwalificeerde het team zich na een plotseling verlies aan snelheid slechts als vierde en vijfde.
Leclerc schreef dat toe aan problemen met de banden bij een temperatuurdaling, iets wat in Mexico cruciaal is om onder de knie te krijgen vanwege de drastische baanontwikkeling en het asfalt met weinig grip.
“Ik wist het hele weekend dat ik de snelheid had om op pole te staan”, zei Hamilton, wiens teamgenoot zich als derde kwalificeerde, tijdens de persconferentie.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images
“Maar deze sessies gingen gewoon op en neer. Charles was natuurlijk heel, heel snel. Ik denk dat de sleutel is om de banden aan het werk te krijgen.
“Je ziet ons allemaal naar buiten gaan en het lijkt alsof we het goed doen, maar de banden werken in een heel klein venster waarin ze goed zijn, en daarna raken ze oververhit.
“Ik ben dat echt aan het perfectioneren. Dat is iets waar ik echt moeite mee heb gehad, zou ik zeggen, waarschijnlijk de laatste paar jaar, vooral sinds we naar de 18 inch-band zijn gegaan.
“Dus gewoon leren om anders te rijden. Het is een beetje een andere vaardighedenreeks, of gewoon een andere manier waarop je moet rijden en deze bochten moet benaderen, en het vraagt om een ander soort gebruik van de balans.
“Dus ik denk dat ik een paar extra hulpmiddelen kon gebruiken die ik zo'n 13 jaar niet heb gebruikt en vervolgens, zoals ik zei, de banden op die out-lap precies in het perfecte venster kreeg.
“Toen ik eenmaal door bocht 1, 2 en 3 was, ging het vanaf daar min of meer soepel, en eerlijk gezegd denk ik gewoon niet dat ik ergens tijd heb verloren.
“Dus het was gewoon over het geheel genomen een goede ronde, maar ik weet dat deze jongens ontzettend dicht bij elkaar zitten.”
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