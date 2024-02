Hamilton volop gemotiveerd voor laatste F1-seizoen bij Mercedes

In navolging van McLaren heeft Mercedes dinsdagochtend de Formule 1-auto voor komend seizoen gepresenteerd. Waar McLaren het hield bij het rondsturen van enkele foto’s en een persbericht met wat quotes van Lando Norris, Oscar Piastri en het management, daar pakte Mercedes uit met een echte launch. Toto Wolff, Lewis Hamilton en George Russell werden staand naast de W15 bevraagd over hun verwachtingen voor komend seizoen, maar uiteraard werd ook de olifant in de kamer besproken: het vertrek volgend jaar van Hamilton naar Ferrari en hoe daar in Brackley op is gereageerd.

“Ja, het is natuurlijk emotioneel geweest”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen over het moment dat hij zijn collega's moest inlichten over zijn vertrek. "Het is heel onwerkelijk om hier te zijn, aangezien ik hier in 2013 kwam en dus elf jaar bij het team zit. Ik begin aan mijn twaalfde seizoen en het is zo'n voorrecht om met deze mensen te werken. Het harde werk dat ze in de winter verzetten. Maar ook de moeilijkheden waar we de afgelopen jaren doorheen zijn gegaan."

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Kijkend naar de Mercedes W15, vervolgde Hamilton. “Dit is het spannendste deel van het seizoen, de eerste keer dat ik de auto als geheel zie. Ik weet wat er onder de motorkap zit, iets wat de mensen niet te zien krijgen, maar George en ik wel op het circuit zullen ervaren.”

Hamilton ging vervolgens in op de uitdagingen die het team te wachten staan. “De focus van de hele winter is in de eerste plaats om het team terug te krijgen op de plek waar we ooit stonden. We hebben een paar moeilijke jaren achter de rug en dat heeft ons echt met beide benen terug op de grond gezet”, gaf de Engelsman toe. “Het heeft ons geholpen om te hergroeperen. We hebben de dingen opnieuw vanuit een ander perspectief moeten leren bekijken en zijn gewoon heel hard aan het werk gegaan.”

Ondanks zijn aanstaande vertrek naar Ferrari is Hamilton nog volop gemotiveerd om nog één seizoen met de Mercedes-collega's aan de slag te gaan. “Het is echt een voorrecht. Ik bedoel, ik heb er altijd van genoten om met dit team samen te werken. Het gaat natuurlijk om presteren op het hoogste niveau, maar zonder het menselijke element op de achtergrond, zouden we nooit hebben gestaan waar we nu staan. Het is geweldig dat we allemaal dat gemeenschappelijke doel hebben.”

Het werk voor Hamilton en zijn team begint meteen woensdagmiddag met de shakedown van de W15 op Silverstone, onder niet al te beste weersomstandigheden. Het regent in Engeland, maar dat zal Hamilton een zorg zijn. “Al kunnen we vandaag in de regen maar één rondje rijden, dat geeft George en mij toch een beetje een gevoel van wat ons te wachten staat. We moeten de data en de auto leren kennen en begrijpen en het maximale uit de trainingen halen.”