Hamilton en Verstappen spraken meningsverschil uit

De kersverse zesvoudig wereldkampioen kwam daar zelf mee in gesprek met Ziggo Sport. “Max en ik spraken elkaar voor de race en hebben het uitgepraat”, zei Hamilton over het meningsverschil dat ontstond na de kwalificatie. “We hebben elkaar daarin gevonden. Het is makkelijk om elkaar verkeerd te begrijpen: hij zegt iets, ik zeg iets en nu hebben we het uitgepraat”, refereerde Hamilton naar uitspraken van hemzelf en Verstappen in de media.

De Mercedes-rijder ging verder door aan te geven hoezeer hij Verstappen waardeert. “Ik heb zoveel respect voor hem. Hij is een kampioen van de toekomst. Dus ik ben blij dat we hebben gesproken en we hebben afgesproken er een vette race van te maken. Dat lukte en dat was super.”

Uiteindelijk kon Verstappen Hamilton in 2019 niet bedreigen voor de titel, maar de Brit had desalniettemin lovende woorden voor de Red Bull-coureur. “Hij heeft het geweldig gedaan dit jaar.”

Gevraagd of Max niet tegen Hamilton zei dat dit zijn laatste titel zou zijn, antwoordde Hamilton lachend. “Misschien denkt hij van wel ja, maar ik denk het tegenovergestelde. Hopelijk mogen we nog wat mooie gevechten leveren.”