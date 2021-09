Het lukte Lewis Hamilton niet om polesitter Max Verstappen te verschalken bij de start van de race en ook op strategisch vlak trok Mercedes aan het kortste eind, ondanks dat het Duitse team haar beide coureurs op een verschillende strategie had gezet. Door het resultaat in de Noord-Hollandse duinen is Hamilton zijn WK-leiding weer kwijt aan Verstappen. De Brit neemt het sportief op.

“Wat een race! Wat een publiek!”, zei Hamilton in zijn eerste reactie na de race. “Het is een geweldig weekend geweest. Max heeft het fantastisch gedaan, felicitaties aan hem. Ik heb echt alles gegeven en ben voluit gegaan. Ik heb zo hard gepusht als ik kon, maar ze waren gewoon te snel voor ons. Ik heb een mooie tijd gehad in Nederland, veel dank aan het publiek.”

Hamilton kwam bij beide pitstops eerder binnen dan Verstappen, maar zijn undercut-pogingen hadden geen succes. Welke rol speelde het verkeer op Zandvoort? “Het was heel moeilijk om daar doorheen te komen”, antwoordde Hamilton, die er echter geen groot punt van maakte. “Ze [Red Bull] hadden gewoon de overhand en het is hier heel lastig om te volgen.”

Omdat Hamilton in de laatste ronde nog de snelste raceronde noteerde, pakte hij een extra punt. Daardoor is het verschil tussen Verstappen en hem nog steeds drie punten, maar nu in het voordeel van de Nederlander. Hamilton genoot van zijn snelste ronde. “De laatste ronde was voor mij één van de mooiste delen van de race, want over één ronde met weinig brandstof is deze baan ongelooflijk”, vertelde hij. “Dit is nu één van mijn favoriete circuits. Ik kijk ernaar uit om hier volgend seizoen terug te keren.”