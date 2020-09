Hamilton ontloopt straf voor overschrijden track limits

Hamilton pakt in Rusland zijn 96ste pole in de Formule 1, met een halve seconde voorsprong op de Red Bull van Max Verstappen. Hamilton kreeg het nog heel warm toen zijn tijd in Q2 werd weggenomen door de stewards voor het overschrijden van de track limits en hij zich maar ternauwernood kon plaatsen voor Q3.

Maar de stewards bekeken achteraf ook nog een ander moment van Hamilton. Vooraf was duidelijk besproken dat rijders bij het van de baan gaan van bocht twee, de eerste remzone, tussen bepaalde kegeltjes moesten blijven alvorens weer het circuit op te rijden. Hamilton was in de kwalificatie een van de vier rijders die niet op de juiste manier weer het circuit opreed, naast Williams-man Nicholas Latifi en Haas-rijders Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

Achteraf stelden de stewards dat Hamilton toegaf dat hij de instructies van wedstrijdleider Michael Masi niet had opgevolgd, maar de stewards stelden vast dat hij daarbij geen voordeel had behaald en het circuit op een veilige manier wist op te rijden. Daarom ontsnapt de wereldkampioen aan een bestraffing, net zoals Latifi, Grosjean en Magnussen. Zij kregen wel te horen dat dit soort vergrijp in de wedstrijd zelf een tijdstraf van vijf seconden zal kosten.

“De rijder aanvaardde dat hij de instructies niet had gevolgd en dat er in de wedstrijd een straf zal volgen. De stewards stelden vast dat er geen voordeel was, omdat de relevante rondetijd werd verwijderd."

De FIA is traditioneel strikt met de baanlimieten in Sochi omdat er in het Olympische dorp van de Winterspelen veel uitloopstroken van asfalt zijn, waar tijd gewonnen kan worden. Daarom installeerde het een soort van route die de rijders bij het van de baan gaan moeten volgen. Ook een andere rondetijd van Hamilton in Q2 werd geschrapt door het overschrijden van de baanlimieten in bocht 18, wat hem bijna een plaats in Q3 kostte.

