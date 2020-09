Hamilton op pole in Rusland ondanks 'vreselijke kwalificatie'

Hamilton pakte de 96ste pole uit zijn rijkgevulde carrière op het Sochi Autodrom, met een halve seconde voorsprong op Red Bull-man Max Verstappen. Maar het had ook heel anders kunnen lopen, want het had niet veel gescheeld of Hamilton was al in Q2 gesneuveld. De stewards namen zijn eerste rondetijd af omdat hij van de baan ging in bocht 18. Mercedes besloot Hamilton daarna binnen te roepen voor een tweede run op mediumbanden.

Door een rode vlag voor de crash van Sebastian Vettel moest Hamilton zijn run echter afbreken. De sessie werd met nog 2 minuten en 15 seconden te gaan weer op gang gebracht, zodat rijders nog maar net genoeg tijd hadden om een outlap af te leggen en aan een nieuwe snelle ronde te beginnen. Hamilton kwam een seconde voor het vallen van de vlag over de finish om alsnog een ronde te kunnen afleggen en die was goed genoeg voor Q3. Al moest Hamilton in plaats van op de mediumbanden wel Q2 doorstaan op de zachte banden, wat een nadeel zou kunnen zijn in de race.

In Q3 pakte hij voor de achtste keer in tien races pole. "Dit was een van de slechtste kwalificatiesessies", stelde Hamilton. "Het was verschrikkelijk. Je moest de hele tijd de adem inhouden. Eerst werd de tijd weggenomen en dat was de eerste keer dat ik daar dit weekend te wijd was gegaan. Ik wilde buiten blijven om nog een veilige ronde op de klok te brengen, maar het team riep me naar binnen om nieuwe banden te komen halen. En toen kwam de rode vlag. Het was een groot risico en uiteindelijk moet ik op de zachte band starten, wat niet goed is."

Hamilton vreest dat hij zondag de leiding bij de start kwijt zou kunnen raken aan Verstappen of Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas, die net achter hem vertrekken, in de lange aanloop naar de eerste remzone. "Het is mooi om op de pole te staan, maar dit is wellicht het moeilijkste circuit daarvoor. Ik zal morgen wellicht worden ingehaald na de start. En zij starten op mediumbanden, dus dat maakt het voor mij extra moeilijk om de race te winnen. Maar ik blijf in ieder geval positief en zal proberen uit te zoeken hoe we de race het best kunnen afleggen."

