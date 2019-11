Tijdstraf voor berouwvolle Hamilton, podium Sainz

Na een late safety car voor de aanrijding tussen de twee Ferrari's van Sebastian Vettel en Charles Leclerc gokte Hamilton door een nieuw setje zachte banden te komen halen. De Brit zag zich anders kansloos om leider Max Verstappen nog in te halen, maar zakte door die keuze wel naar P4 achter Albon en Pierre Gasly terwijl er door de late herstart nog maar twee ronden te gaan waren.

Hamilton had Gasly bij de herstart meteen te pakken, maar bij een inhaalbeweging op Albon dook de wereldkampioen in een gat dat er niet meer was. Hij tikte Albon rond, waardoor de Thai een eerste podium door de neus geboord zag. Albon kwam uiteindelijk als veertiende over de streep.

Hamilton mocht mee het podium op omdat de stewards de zaak pas na de race konden onderzoeken. Uiteindelijk kreeg Hamilton een tijdstraf van vijf seconden, waardoor Carlos Sainz een plek opschoof en zo met McLaren zijn eerste podium in de Formule 1 behaalde. Hamilton zakte door de straf terug naar de zevende plaats.

Net na de race nam Hamilton meteen de schuld op zich. "Ik wil me zwaar verontschuldigen bij Albon. Ik ging voor een gat dat er nog wel was, maar duidelijk dicht ging. Compleet mijn schuld", stak Hamilton de hand in eigen boezem.

Albon was natuurlijk erg ontgoocheld. De Thaise rookie had zich naar een podiumplek geknokt na een knappe race en had bij de vorige herstart Vettel ingehaald, maar blijft met lege handen achter. "Dat had mijn eerste podium moeten zijn", zuchtte Albon. "Het is oké. Ik ben niet kwaad op Lewis. Hij deed het natuurlijk niet met opzet. Natuurlijk wilde ik dat podium en vond ik dat we het hadden verdiend, maar goed. Ik ben ontgoocheld, maar dat is racen. Op naar Abu Dhabi."

Albon had niet verwacht dat Hamilton in bocht negen een inhaalpoging zou ondernemen. "Ik dacht dat hij het zou proberen in de eerste bocht. Hij had er de snelheid voor", lege hij uit. "Ik denk dat hij snel aan me voorbij wilde om naar Max toe te rijden. Ik zag hem in mijn spiegels, maar maar ik dacht dat hij niet dicht genoeg zat om me in te halen. Ik verdedigde me daarom niet echt, maar stuurde toch snel in om hem te coveren. Ik zag dat hij min of meer een poging waagde, maar voelde niet dat hij er compleet voor ging. Als je zij aan zij rijdt aan die hoek, dan ben je compleet blind. Je geeft ruimte, maar weet nooit echt waar de andere wagen is. Je moet dus insturen en hopen dat er niemand is. We raakten elkaar, en dat was dat."