Hamilton passeert Verstappen als beste coureur in game F1 2021

Begin juli werden de verschillende ratings van de Formule 1-coureurs in F1 2021 – die eind juli werd uitgebracht – bekendgemaakt. Max Verstappen en Lewis Hamilton werden door gameontwikkelaars EA en Codemasters op gelijke hoogte gezet met een rating van 95. De gamemakers beloofden echter gedurende het seizoen updates uit te brengen van de beoordelingen van de coureurs. Begin september volgde de eerste. Hamilton werd daarbij gestraft voor zijn rol in de botsing met Verstappen op Silverstone en zakte terug naar een rating van 94.

Na de GP van Italië is er opnieuw een balans opgemaakt, die sinds woensdag in F1 2021 is verwerkt. Opvallend daarbij is dat Verstappen ditmaal de rijder is die zijn rating lager ziet worden. Hoewel zijn racecraft één puntje beter is geworden, is zijn awareness met negen punten gezakt na de botsing met Hamilton op Monza. Het gevolg: zijn algemene rating is niet langer 95, maar 93. De beoordelingen van Hamilton zijn hetzelfde gebleven en met zijn rating van 94 is hij nu de beste coureur in de game.

Ook bij andere coureurs is de rating ietwat aangepast naar aanleiding van de Grands Prix van België, Nederland en Italië. Zo is de rating van Valtteri Bottas van 90 naar 91 gestegen dankzij zijn prachtige podiumplek in Italië. Ook Carlos Sainz boekte één punt winst en staat nu op een rating van 88, even hoog als teamgenoot Charles Leclerc. Voor Mick Schumacher en Nicholas Latifi is er zelfs twee punten winst (respectievelijk 77 naar 79 en 72 naar 74). De grootste verliezer is George Russell. Bij de vorige update ging zijn rating nog omhoog naar 85, maar dat is bij de nieuwe update bijgesteld naar 82.

Coureursratings F1 2021

Coureur Team Eerste rating Update 1 sept. Update 29 sept. Lewis Hamilton Mercedes 95 94 94 Max Verstappen Red Bull Racing 95 95 93 Pierre Gasly AlphaTauri 90 92 92 Valtteri Bottas Mercedes 92 90 91 Fernando Alonso Alpine 89 91 91 Lando Norris McLaren 91 89 89 Daniel Ricciardo McLaren 90 89 89 Sebastian Vettel Aston Martin 89 89 89 Charles Leclerc Ferrari 88 88 88 Carlos Sainz Ferrari 87 87 88 Sergio Perez Red Bull Racing 87 86 86 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 87 87 86 Esteban Ocon Alpine 86 86 84 Lance Stroll Aston Martin 83 83 83 George Russell Williams 84 85 82 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 79 80 Mick Schumacher Haas F1 76 77 79 Yuki Tsunoda AlphaTauri 82 80 78 Nicholas Latifi Williams 71 72 74 Nikita Mazepin Haas F1 67 69 68