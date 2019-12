Hamilton over lof Ferrari: "Eerste compliment in 13 jaar"

Lewis Hamilton is een van de toprijders wiens contract na het seizoen 2020 afloopt. Binotto werd in Abu Dhabi gevraagd of Hamilton een optie zou kunnen zijn voor de Scuderia in 2021. Binotto stelde dat "Lewis een buitengewoon goede coureur is, een fantastische coureur eigenlijk. Dat hij vanaf 2021 beschikbaar is, kan ons alleen maar vrolijk stemmen." Ondertussen denken de Italiaanse media te weten dat Hamilton dit jaar al twee keer heeft samengezeten met Ferrari-voorzitter John Elkann.

Hamilton apprecieert de woorden van Mattia Binotto, maar daar blijft het voorlopig ook bij. "Het is de eerste keer dat ik dat gehoord heb", reageerde hij. "Dat is het eerste compliment van Ferrari dat ik in dertien jaar heb gekregen. Ik denk niet dat het veel betekent, maar het is aardig. Ik ben er dankbaar om. Of het tijdverspilling is? Nee het is nooit tijdverspilling om aardig tegen iemand te zijn. Het is een team dat ik altijd heb geapprecieerd. Het is dus niet slecht om waardering te krijgen."

Hamilton wil nog niet vooruitkijken naar 2021 en een nieuw contract. "Daar ben ik eerlijk gezegd nu niet mee bezig. Wie weet wat de rijdersmarkt volgend jaar gaat doen. Ferrari heeft al twee geweldige rijders. Ik werk met een ongelooflijke groep mensen en ik ben het hen verschuldigd om hen mijn energie honderd procent te geven. Ik heb nog steeds een contract en de onderhandelingen zijn nog niet begonnen. Het is raar als je dat al meer dan een jaar op voorhand moet doen en het niet aan het eind kan, maar goed. Zo gaat het nu eenmaal."