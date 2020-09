Hamilton opgenomen in lijst TIME met 100 meest invloedrijke mensen

TIME stelt ieder jaar een lijst samen van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld, uiteenlopend van politici tot muzikanten en van professoren en activisten tot atleten. In 2020 is Lewis Hamilton dus een van de honderd mensen op de lijst. De Mercedes-coureur is gekozen vanwege zijn resultaten op de baan én de moeite die hij steekt in de strijd tegen racisme. Rond F1-races en op social media vraagt hij aandacht voor Black Lives Matter. TIME vroeg NASCAR-rijder Bubba Wallace om de invloed van Hamilton te omschrijven.

“Ik ben de enige zwarte coureur op het hoogste niveau van NASCAR. Dus het voorbeeld van Lewis - als enige zwarte F1-coureur - betekent daardoor heel veel voor mij”, vertelde Wallace aan TIME. “Hij laat zien dat we het ook kunnen. Zien dat hij bijna ieder weekend het circuit verovert, motiveert mij om te proberen hetzelfde te doen. Zijn activisme doet ook veel voor de wereld. Hij brengt internationale aandacht naar de Black Lives Matter-beweging door zijn belangenbehartiging op social media en bij F1-evenementen. De mentale voorbereiding van Lewis, zijn aura, zijn kunnen om iedere kans te kapitaliseren om zijn platform te gebruiken om racisme te stoppen zijn meer dan gewoon een voorbeeld voor coureurs en andere atleten. Hij is een inspiratie voor iedereen.”

Hamilton is onderdeel van een select gezelschap atleten die een plek hebben gekregen op de lijst van TIME. Naast de Brit staan ook basketballer Giannis Antetokounmpo, oud-basketballer Dwyane Wade, American football-speler Patrick Mahomes, tennisster Naomi Osaka, voetbalster Megan Rapinoe en atlete Allyson Felix op de lijst. Daarnaast heeft een reeks artiesten, acteurs, professors, artsen en wereldleiders een vermelding gekregen. Volgens CEO en hoofdredacteur Edward Felsenthal is de lijst dit jaar qua samenstelling heel anders dan voorgaande jaren.

“De TIME 100 is altijd een spiegel van de wereld en degenen die daar vorm aan geven geweest”, zei hij. “Je zal absoluut mensen op de lijst van dit jaar vinden die traditionele invloed hebben - staatshoofden, CEO’s, grote entertainers - maar bevat ook buitengewone, minder bekende individuen die het moment gepakt hebben om levens te redden, een beweging op te zetten, de spirit te verbeteren, de wereld te repareren… Hun werk daagt een ieder van ons uit om onze invloed te benutten voor een wereld die gezonder, veerkrachtiger, duurzamer en eerlijker is.”

Met medewerking van Jonathan Noble