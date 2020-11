Hamilton nog niet klaar met F1: 'Blijf strijden voor gelijkheid'

Hamilton behaalde in Turkije zijn zevende wereldtitel na een zinderende prestatie in de regen. Het contract van de 35-jarige Brit loopt af bij Mercedes, maar de verwachting is dat gesprekken over een nieuwe deal de komende weken in een stroomversnelling zullen komen. "Ik voel me alsof ik nog maar net ben begonnen", stelde Hamilton. "Ik ben fysiek in topvorm en mentaal ook. 2020 was een uitdaging, maar ik heb een geweldig team van mensen rond mij. Dat team heeft me zeker geholpen om mijn hoofd boven water te houden en gefocust te blijven."

Hamilton wil niet alleen in de sport blijven om te presteren, maar wil met zijn status ook blijven ijveren voor mensenrechten en een duurzamere sport. Hamilton was dit jaar een drijvende kracht achter het protest tegen racisme op de startgrid, wat niet overal met applaus werd onthaald, maar voor de Brit wel een gevoelig thema was. "Ik zou graag blijven, want ik vind dat ik nog veel werk te doen heb", vulde hij aan. "Ik wil er blijven voor strijden dat we als sport begrijpen dat we de problemen op vlak van mensenrechten niet mogen negeren in de landen waar we naartoe gaan. Het gaat erom hoe we met die landen kunnen samenwerken en hen kunnen helpen om meer verandering te bekomen. Niet binnen tien of twintig jaar, maar nu. Ik wil de Formule 1 en Mercedes daarbij helpen."

De Formule 1 wil ook werken aan een duurzamere sport, niet alleen op financieel maar ook op ecologisch vlak. Een ander streven dat Hamilton - een overtuigd veganist - na aan het hart ligt. Hamilton heeft vanaf volgend jaar zijn eigen team in de Extreme E, een nieuw kampioenschap voor elektrische terreinwagens dat gaat racen in verschillende probleemgebieden om aandacht te vestigen op ecologische thema's. De Formule 1 denkt zelf ook aan duurzamere en minder vervuilende brandstof en werkt aan een klimaatneutrale voetafdruk rond 2030. "De sport wil duurzamer worden. Ik wil daar deel van uitmaken, of toch tenminste van het begin van dat proces", aldus Hamilton.