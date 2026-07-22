Hamilton neemt 'volledige verantwoordelijkheid' voor gemiste Ferrari-kans in GP van België

Lewis Hamilton nam de "volledige verantwoordelijkheid" voor zijn onvermogen om mee te strijden om het podium in de Belgische Grand Prix, wat volgens hem terug te voeren was op zijn crash tijdens de Formule 1-training in VT3.

In de laatste momenten van de afsluitende vrije training van het weekend nam Hamilton te veel snelheid mee door bocht 13 en schoot hij door het grind. Hij raakte de vangrail met zijn rechterachterwiel en viel uiteindelijk stil met aanzienlijke schade aan de achterkant van zijn auto.

De monteurs van Ferrari konden zijn SF-26 repareren, maar Hamilton meende dat de balans niet meer hetzelfde was als vóór de crash en dat dit hem tijd kostte in de kwalificatie.

Hij vond dat de tijdstraf van vijf seconden die hij kreeg voor zijn clash met Russell bij de start van de race zwaar was, maar uiteindelijk een "domino-effect" van zijn crash op zaterdag, omdat die hem uit de positie had gebracht waarvan hij dacht dat hij die had kunnen behalen.

"Ik beschouw mezelf niet als ongelukkig. Ik denk aan de fout die ik gisteren heb gemaakt," zei Hamilton tegen Sky. "Dus ik neem echt de volledige verantwoordelijkheid voor de vierde plaats waarop ik uiteindelijk ben geëindigd, omdat ik de auto heb beschadigd.

"Toen ze de auto daarna opnieuw opbouwden, hebben ze iets aan de ophanging gemist. De balans was compleet anders. Dat betekende dus dat ik in de kwalificatie waarschijnlijk een goede paar tienden, misschien drie tienden langzamer was dan ik had moeten zijn.

"En daarna kwam ik verder naar achteren terecht, raakte ik betrokken bij het incident, vijf seconden straf. Dus gewoon een domino-effect door een fout van mezelf. Maar het team heeft geweldig werk geleverd met de strategie en de pitstops. We blijven de auto verbeteren.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Ik denk dat we met ons tempo van vandaag, zonder de schade, hadden kunnen meestrijden om de zege."

Hamilton had ook de pech dat hij bij het uitrijden van de pitlane een monteur raakte, terwijl het licht op de Ferrari-gantry op groen sprong - precies op het moment dat de monteur positie innam om de flaphoek van zijn voorvleugel aan te passen.

De monteur liep geen verwondingen op, maar het contact zorgde ervoor dat Hamilton geen aanpassing aan de hoek van zijn voorvleugel had gekregen en daardoor aan het begin van zijn stint op de harde banden moeite had.

Ondanks Hamiltons aanvaringen met de stewards, nadat hij op Silverstone een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor bewegen voordat de lichten uitgingen, voelt hij zich bemoedigd door de stap vooruit in prestaties van Ferrari.

"Ja, absoluut heel bemoedigend," zei hij. "Ik denk dat het team geweldige beslissingen heeft genomen met de strategie, en dat we over de hele linie echt een stap hebben gezet in hoe we tijdens het weekend opereren. En vandaag hadden we, zoals ik zei, denk ik het tempo om te winnen. "We hebben alles gegeven om met de punten weg te komen. Het komt erop neer dat de auto's de goede kant op gaan. Het ligt gewoon aan het team zelf. Ze brengen verbeteringen mee. "Ik moet het volgende week goed voor elkaar hebben om ervoor te zorgen dat ik lever zoals ik weet dat ik kan leveren."

Aanvullende verslaggeving door Filip Cleeren.