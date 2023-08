Het zag er bij aanvang van de Nederlandse Grand Prix niet naar uit dat het een goede dag zou worden voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Na een slechte kwalificatie moest de Brit het doen met een dertiende startplek, tien plaatsen achter teamgenoot George Russell. Maar waar Russell de finishvlag niet zag, kon Hamilton naar een zesde plaats klimmen. Toch denkt de zevenvoudig wereldkampioen dat er meer in had gezeten als de strategie beter was.

"Ik voel me eigenlijk best goed", verklaart Hamilton na de race aan Sky. "Ik had vooraf geen idee hoe het zou gaan. Gisteravond brak ik mijn brein over hoe het kon dat het gisteren zo mis ging en vanochtend dacht ik veel na hoe we vandaag progressie konden boeken. Toen was ik ook nog de enige met de medium op de grid en ik wilde daarmee wat mensen voorbij gaan." De weersomstandigheden gooiden voor de uit Stevenage afkomstige rijder roet in het eten: "Nadat de regen kwam wisten we als team dat we de verkeerde keuze hadden gemaakt. Uiteindelijk was het de keuze van het team en daar hebben we de prijs voor betaald. Toen ik daarna als laatste de baan op kwam ging ik vol in de achtervolging en hield ik mijn hoofd omlaag. Dit was een goed voorbeeld in hoe je na vallen moet opstaan en moet blijven proberen."

Waar Hamilton zich het meest over frustreerde was dat telkens als hij een pitstop gemaakt had, de coureurs om hem heen hem weer voorbij waren. "Ik moest telkens maar jagen en jagen. Daarna was ik wel blij, want ik kon langs de McLaren op deze baan en dat is niet makkelijk. Ook was ik aan het einde sneller dan Sainz, alleen had ik [voor het inhalen] DRS nodig." Dat de strategie niet goed was, zorgde volgens de 38-jarige recordkampioen dat niet het maximale uit de auto werd gehaald. "We hadden in deze omstandigheden de pace om de top twee aan te vallen. Ik denk als ik eerlijk ben zelfs dat we Max konden aanvallen. Zeker in de droge omstandigheden waren we pace-wise niet heel ver vandaan. Ik zeg niet dat we ze zouden verslaan, maar ik denk dat het ons had kunnen lukken. Dat is een fijne gedachte."