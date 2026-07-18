Hamilton: Mercedes blijft samen met McLaren 'het te kloppen team' in GP van België

Lewis Hamilton heeft Mercedes en McLaren getipt om indruk te maken tijdens de Grand Prix van België in de Formule 1, nadat Ferrari het vrijdag tijdens de vrije trainingen op Spa-Francorchamps ogenschijnlijk lastig had.

Mercedes’ Kimi Antonelli was gisteren de snelste in 1m45.944s, met McLarens Lando Norris en Red Bulls Max Verstappen op respectievelijk twee tienden en een halve seconde achterstand.

De snelste Ferrari, bestuurd door Hamilton, gaf 0.747s toe op de Silver Arrow, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen onder de indruk was van zijn twee voormalige teams.

“Mercedes is altijd het te kloppen team, dat zijn ze het hele jaar al geweest,” oordeelde Hamilton. “Op een circuit met lange rechte stukken zoals dit zou je verwachten dat dat het geval is. Ik denk dat ze heel sterk zullen zijn.

“McLaren ziet er goed uit. McLaren is echt goed in snelle bochten, zo lijkt het, middensnelle en snelle bochten.”

Snelle bochten zijn inderdaad waar Ferrari volgens Hamilton terrein verliest, waarbij hij verwees naar de tweede sector van het Belgische circuit.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ik denk dat VT1 er wat sterker uitziet dan we hadden verwacht en daarna maakte iedereen in VT2 als het ware een sprong en zette nog een stap,” analyseerde hij. “Dus dat was waarschijnlijk realistischer. En verder voelt de auto over het algemeen goed aan, maar we komen een beetje tekort in de middensector, dus we proberen uit te zoeken waarom.”

Gevraagd of hij in die sector iets als een beperking voor de auto kon voelen, antwoordde de Brit: “Het voelt een beetje aerodynamisch gerelateerd, de balans is over het algemeen goed. Je zou meer load op de auto zetten als dat kon, maar dan heb je de snelheid op de rechte stukken nodig, dus we duiken er vanavond diep in om uit te zoeken hoe we die middensector kunnen verbeteren en hopelijk [topsnelheid] niet verliezen.”

Los van Hamiltons opmerkingen wilde Ferrari-teambaas Fred Vasseur graag eventuele vroege conclusies die uit de vrije training getrokken zouden kunnen worden, temperen.

“Als je naar de laatste drie of vier vrijdagen kijkt, is het niet altijd representatief voor de kwalificatie,” wees de Fransman erop. “Ik denk dat we allemaal verschillende standen gebruiken, verschillende brandstofniveaus enzovoort. Laten we morgenmiddag afwachten.”

In de laatste drie weekenden zonder sprint eindigde het team dat op vrijdag de trainingen aanvoerde slechts één keer op poleposition.