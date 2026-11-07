Formule 1 GP van Brazilië

Hamilton krijgt nieuwe gridstraf en start F1 GP van Brazilië achteraan

Motorproblemen betekenen dat Leiws Hamilton verdere powerunit-onderdelen moet inzetten

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 17:32

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Lewis Hamilton moet de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 vanaf de achterkant van de startopstelling beginnen, heeft Ferrari bekendgemaakt.

Hamilton kreeg zaterdagochtend zijn vijfde verbrandingsmotor van het seizoen, wat hem een gridstraf van tien plaatsen opleverde omdat hij voor het eerst zijn quotum overschreed.

De zevenvoudig wereldkampioen kende echter een moeizame derde vrije training. Hij meldde “vreemde trillingen” uit zijn nieuwe motor en ook een sterkere motorremwerking dan normaal in de eerste helft van de sessie, waarin hij uiteindelijk niet verder kwam dan de achtste tijd in de rangorde op de mediumbanden.

Hamilton moest enkele momenten later uiteindelijk definitief naar de pits komen, terwijl er rook uit de auto kwam. Daardoor kwam hij niet meer in actie op de zachte band.

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Ferrari heeft nu bekendgemaakt dat de krachtbron van Hamilton is uitgebouwd voor verdere controles en dat er een gloednieuwe aandrijflijn in de SF-26 wordt gemonteerd – wat betekent dat hij verdere gridstraffen krijgt die neerkomen op een start achteraan de startopstelling.

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