Formule 1 GP van Brazilië
Hamilton krijgt nieuwe gridstraf en start F1 GP van Brazilië achteraan
Motorproblemen betekenen dat Leiws Hamilton verdere powerunit-onderdelen moet inzetten
Benjamin Vinel
Gepubliceerd: 7 nov 2026, 17:32
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Lewis Hamilton moet de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 vanaf de achterkant van de startopstelling beginnen, heeft Ferrari bekendgemaakt.
Hamilton kreeg zaterdagochtend zijn vijfde verbrandingsmotor van het seizoen, wat hem een gridstraf van tien plaatsen opleverde omdat hij voor het eerst zijn quotum overschreed.
De zevenvoudig wereldkampioen kende echter een moeizame derde vrije training. Hij meldde “vreemde trillingen” uit zijn nieuwe motor en ook een sterkere motorremwerking dan normaal in de eerste helft van de sessie, waarin hij uiteindelijk niet verder kwam dan de achtste tijd in de rangorde op de mediumbanden.
Hamilton moest enkele momenten later uiteindelijk definitief naar de pits komen, terwijl er rook uit de auto kwam. Daardoor kwam hij niet meer in actie op de zachte band.
Lees ook:
FORMULE 1F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3
Formule 1Max Verstappen, Hamilton en Leclerc incasseren gridstraf na motorwissels voor GP Brazilië
Ferrari heeft nu bekendgemaakt dat de krachtbron van Hamilton is uitgebouwd voor verdere controles en dat er een gloednieuwe aandrijflijn in de SF-26 wordt gemonteerd – wat betekent dat hij verdere gridstraffen krijgt die neerkomen op een start achteraan de startopstelling.
Later meer…
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Hamilton krijgt nieuwe gridstraf en start F1 GP van Brazilië achteraan
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
1 min
Hamilton krijgt nieuwe gridstraf en start F1 GP van Brazilië achteraan
MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Qatar
39 min
MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats
Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
43 min
Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje
F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
1 u
F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3
Vorig artikel Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Benjamin Vinel
Haas legt keuze voor Rafael Camara boven Ryo Hirakawa voor F1 GP van Brazilië uit
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
3 u
Haas legt keuze voor Rafael Camara boven Ryo Hirakawa voor F1 GP van Brazilië uit
Komatsu: Aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
6 u
Komatsu: Aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1 6 m
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Meer van
Lewis Hamilton
Max Verstappen, Hamilton en Leclerc incasseren gridstraf na motorwissels voor GP Brazilië
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
2 u
Max Verstappen, Hamilton en Leclerc incasseren gridstraf na motorwissels voor GP Brazilië
F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
5 u
F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Meer van
Ferrari
WEC Monza: Antonio Fuoco pakt pole voor Ferrari
WEC
WEC
Monza
2 u
WEC Monza: Antonio Fuoco pakt pole voor Ferrari
Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
4 u
Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
14 d
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1 1 d
Door Ronald Vording
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Door Jake Boxall-Legge
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
6 d
Door Stuart Codling
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
7 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer