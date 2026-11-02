Formule 1 GP van Mexico

Hamilton haalt uit naar Leclerc om 'do or die'-houding na clash in GP van Mexico

Ferrari verloor de zege in de GP van Mexico van zondag na een fiasco in de eerste ronde tussen zijn twee F1-coureurs

Ed Hardy

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 12:48

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Lewis Hamilton heeft teamgenoot Charles Leclerc bekritiseerd vanwege zijn ‘erop of eronder’-mentaliteit nadat Ferrari een eenvoudige overwinning in de Grand Prix van Mexico in de Formule 1 had weggegeven.

De zevenvoudig wereldkampioen startte vanaf pole position op het Autodromo Hermanos Rodriguez, met Leclerc als derde, maar hij klom op naar de tweede plaats toen George Russell richting bocht 1 momentum verloor.

Daar viel de Monegask Hamilton buitenom aan, in de hoop de actie aan de binnenkant van bocht 2 af te maken, maar in plaats daarvan reed hij over die kerbstone en bleef hij tweede.

Maar het ging verder toen Leclerc opnieuw een aanval plaatste op zijn teamgenoot, aan de buitenkant van bocht 4. De ruimte verdween echter snel en hij nam een uitwijkmanoeuvre door bocht 5 af te snijden om de leiding te pakken.

Hamilton werd daardoor ingehaald door Max Verstappen, die vervolgens de eerste plaats overnam door de tijdstraf van vijf seconden voor Leclerc vanwege het fiasco in de eerste ronde, waardoor de Red Bull-coureur won.

De Brit eindigde uiteindelijk als tweede, voor de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli, terwijl Leclerc vierde werd. Daardoor bleef Ferrari in de campagne van 2026 steken op slechts twee zeges.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Een woedende Hamilton zei: “Toen ik bij Mercedes zat, heb ik in meerdere races de heen-en-weerstrijd tussen Charles en Carlos [Sainz] gezien en meegemaakt, waarin ze zoveel met elkaar vochten dat de persoon ervoor gewoon wegreed, terwijl ze de snelheid hadden om daadwerkelijk te winnen.

“Maar het is één ding als dat gebeurt om de vierde en vijfde plaats, in plaats van om de eerste en tweede, en je de zege verliest. Dat is aanzienlijk.

“Die jongen is 28 jaar, dus ik denk niet dat het een leeftijdskwestie is. Ik denk dat het een mentaliteitskwestie is.

“Het is zo van: ‘Erop of eronder. Of ik win, of niemand van ons wint, en zo zou het niet moeten zijn. Het zou moeten zijn dat wij die een-twee pakken.”

Zondag was het nieuwste moment in een reeks verhitte momenten tussen Leclerc en Hamilton van de laatste tijd, te beginnen in Zandvoort, waar de Brit werd opgehouden en kritiek had op het gebrek aan teamorders.

Vervolgens verloor Hamilton in de daaropvolgende race op Monza posities nadat hij in bocht 2 het grind op werd gedwongen, iets waarvoor Leclerc de verantwoordelijkheid nam. Daarom denkt de Brit dat er “serieuze gesprekken” nodig zijn.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Maar hij weet niet zeker hoeveel verschil dat zal maken en na Mexico zei Leclerc zondag tegen Sky Sports dat “er een gat was en als je vecht voor een overwinning, zal ik er altijd voor gaan”.

“Ik weet niet wat er nu moet gebeuren, hoe we dingen bespreken als we teruggaan”, zei Hamilton.

“Ik weet niet helemaal zeker hoe ik daarin wil stappen. Natuurlijk zijn de frustraties er vandaag. Ik ben blij omdat deze jongen net het kampioenschap heeft gewonnen, dus ik ben echt verscheurd, want aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant ben ik echt pissig.

“We hebben waardevolle punten verloren en wij hebben als team zo hard gewerkt. We hadden vandaag makkelijk een een-twee kunnen hebben. Echt, we hadden de snelheid daarvoor.

“We gaan als eerste en tweede bocht 4 in. Als we gewoon positie houden, denk ik dat er van alles kan gebeuren in de race. Maar als je teamgenoot tegen je werkt en je dan zo posities verliest, is dat zeker zwaar.

“Dus we zullen er gewoon buiten de openbaarheid over praten, en het is niet echt de moeite waard om er nog veel meer over te zeggen. We hebben geen gedragsregels, en of dat vanuit Charles' kant iets zal veranderen, weet ik niet.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“We moeten het gewoon uitzoeken, maar er moet zeker iets veranderen.”

Hamiltons opmerkingen waren bedoeld met het personeel in Maranello in gedachten, nu het team weer een jaar zonder wereldtitel tegemoetgaat en 126 punten achterstaat op de aanstaande kampioen Mercedes.

“Fred doet zijn best”, zei Hamilton over teambaas Fred Vasseur. “Ik denk dat Fred voor de race naar me toe kwam en met me sprak, en ik denk dat hij nerveus was.

“Hij wilde gewoon dat wij... Natuurlijk wil hij dat deze twee coureurs het goed doen. Van mijn kant: als ik van achteren kom en alle risico's neem en het eindigt ermee dat we als team verliezen, dan denk ik dat ik iets uit te leggen heb, omdat het veel mensen raakt.

“Maar andersom: ik lig aan de leiding en het was gewoon onnodig. Ik denk dat we vandaag makkelijk, zoals ik zei, die een-twee hadden kunnen hebben, wat enorm zou zijn geweest voor het team en voor iedereen terug in de fabriek die zo hard heeft gewerkt om ons deze upgrades te brengen.

“Ik weet niet echt wat er gedaan zal worden, want tot nu toe is er eigenlijk niets gedaan. Dus ja, we zullen zien.”

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