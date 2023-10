Hamilton en Leclerc in problemen: FIA onderzoek na F1-race Austin

Na afloop van de Formule 1-race van Austin is er slecht nieuws naar buiten gekomen voor Ferrari-coureur Charles Leclerc en zijn Mercedes-collega Lewis Hamilton. De skid blocks onder de auto van beide heren zijn door de FIA onderzocht en daaruit bleek dat deze te ver waren afgesleten. Normaal gesproken levert dit een diskwalificatie op voor de deelnemers, dus achter de namen van Leclerc en Hamilton staat een groot vraagteken in de uitslag.

De skids rond meetgaten zijn bij aanvang van de race 10 millimeters hoog, met een maximale afwijking van 0,2 millimeter. Na de race moeten deze minimaal negen millimeter zijn om door de technische keuring te komen. Dat was bij deze auto's niet het geval. Naast de wagens van Hamilton en Leclerc zijn ook de bolides van Max Verstappen en Lando Norris onderzocht. Deze voldeden wel aan de technische regels van de overkoepelende autosportfederatie.

Een diskwalificatie zal voor met name Hamilton een hard gelag zijn. De Brit liet in Austin misschien wel zijn beste seizoensprestatie zien met een tweede plaats, maar met name de manier waarop kon op lovende woorden rekenen. Met name de manier waarop Hamilton over het asfalt van het Circuit of the Americas reed was opvallend, want richting het einde van de race kon hij koploper Max Verstappen naderen. Uiteindelijk kwam Hamilton net wat tekort. Leclerc had het juist wat lastiger. De Monegaskische coureur kon zijn pole niet verzilveren. Slechts een zesde plaats werd door de Ferrari-man behaald.

Hobbels

Een verzachtende omstandigheid kan de hobbels op het circuit zijn. Het Texaanse circuit heeft sinds de aanleg problemen met het verzakken en dat zorgt ook voor een hobbelige baan. Het is echter zeer de vraag of de FIA in deze klachten gaat meewegen, want normaal gesproken heeft de autosportfederatie weinig boodschap aan zulke inbreng.