Hamilton en Bottas eens geklopt: "Verstappen was erg snel"

Op de pole van Lance Stroll in Turkije na ging dit seizoen elke pole naar Bottas of Hamilton. Dat leek op in Abu Dhabi weer het geval te zijn. In Q3 ging Bottas aan de leiding met een nipte voorsprong op Verstappen en Hamilton. Maar in de slotronde wist Verstappen toch nog een snelste ronde uit zijn Red Bull RB16 te persen. Met name dankzij een verbluffende tweede sector pakte de Limburger zijn eerste pole van het seizoen.

Bottas kon daardoor geen tweede pole op rij veroveren, maar de ronde van Max kwam voor de Fin niet helemaal als een verrassing. "Nee, je zag in de derde training al dat de Red Bulls heel snel waren en dan vooral Max", vertelde Bottas. "Ons probleem was dat we de zachte banden niet helemaal aan de praat kregen, de mediums waren het hele weekend beter voor ons. We hebben enkele verbeteringen gevonden, maar ik denk niet dat we over een rondje alles uit de banden hebben kunnen halen. Tijdens mijn ronde was ik niet honderd procent tevreden, de balans was niet helemaal perfect. Dat lag misschien aan het feit dat het circuit afkoelde, maar het ging over kleine marges. Ik denk dat Red Bull alles het best heeft kunnen optimaliseren."

Hamilton, die de derde startplaats pakte, keerde dit weekend terug nadat hij de Sakhir Grand Prix moest missen door COVID-19. "Het is een moeilijk weekend geweest, gewoon om terug in het ritme te proberen komen", legde de wereldkampioen uit. "Ik lijk mijn momentum een beetje kwijt, ook al zijn het maar twee weken geweest. Ik heb het dit weekend lastig gehad met de balans van de wagen, maar heb mijn best gedaan. Mijn felicitaties aan Max, het is voor hem een geweldige manier om een jaar af te sluiten waarin hij heel knap heeft gepresteerd. Hopelijk kunnen we morgen met hem de strijd aanbinden."