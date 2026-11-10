Formule 1 GP van Brazilië

Hamilton deelt vlucht met Mercedes na F1-titel oude team

Toto Wolff onthulde dat Lewis Hamilton zich bij Mercedes zou voegen op de vlucht naar huis vanaf de Grand Prix van Brazilië

Lydia Mee Federico Faturos

Bewerkt: 10 nov 2026, 08:20

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Outside the Paddock



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De terugreis van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton vanaf Interlagos had ongemakkelijk kunnen worden, nadat Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde dat de Ferrari-coureur zou meereizen met de kersverse constructeurskampioenen.

Mercedes stelde zondag tijdens de Grand Prix van Brazilië zijn negende constructeurstitel veilig. George Russell en Kimi Antonelli eindigden respectievelijk als vierde en vijfde, waardoor het team met nog drie races te gaan in het seizoen buiten bereik van Ferrari kwam. Hamilton, die door een gridstraf voor een motorwissel achteraan moest starten, knokte zich terug naar de negende plaats.

Toen Wolff na de race werd gevraagd waar het feest zou zijn, zei hij dat de festiviteiten moesten wachten tot het team terug was in het Verenigd Koninkrijk.

"Wat het feest betreft, weet ik het nog niet. Het is weer een vlucht, weer een nachtvlucht. George zit op die nachtvlucht, dus misschien drinken we iets. Een constructeursdrankje", legde Wolff uit aan de media.

"Voor het goede en het slechte. We nemen Lewis ook mee, dus we zullen zien. Misschien heeft hij er een nodig voor het slechte. En dan bekijken we wat we doen met het feest als we terug zijn in het Verenigd Koninkrijk."

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton reed twaalf seizoenen voor Mercedes voordat hij in 2025 naar Ferrari overstapte. In zijn tijd bij de renstal uit Brackley veroverde hij zes van zijn zeven titels en hielp hij het team van 2014 tot en met 2021 aan acht opeenvolgende constructeurstitels.

"Gefeliciteerd, Mercedes, met het winnen van het constructeurskampioenschap en met het ongelooflijke jaar dat ze in het algemeen hebben gehad. Echt verdiend", schreef Hamilton in een Instagram-post na het raceweekend in São Paulo.

Hamilton is nog altijd in de strijd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Max Verstappen (Red Bull) staat momenteel tweede met 279 punten. Russell volgt als derde met 262 punten en Hamilton is vierde met 261 punten. Charles Leclerc en Lando Norris staan respectievelijk vijfde en zesde met 249 en 246 punten.

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