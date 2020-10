Hamilton de slimste in kwalificatie Portugal, Bottas heeft spijt

Dat het heuvelachtige circuit van Portimao een uitdagende baan is, hebben we de voorbije dagen van elke rijder kunnen horen. Dat leverde ook een beklijvende kwalificatie op, waarin de rijders met de snelste Formule 1-wagens ooit tot het uiterste moesten gaan om de ultieme rondetijd te proberen afleggen.

Bottas was in alle trainingen de snelste van het pak, maar net in de beslissende Q3 ging de pole naar Hamilton, die een andere strategie volgde dan zijn Finse teamgenoot. In de kwalificatie was het een moeilijke keuze tussen de zachte banden van Pirelli en het mediumrubber. Bottas en Hamilton gingen allebei voor mediums, maar de keuze van de zesvoudige wereldkampioen om meerdere ronden af te leggen loonde. "Aan het einde besloot ik om drie ronden af te leggen om te proberen de tijd van Valtteri te verbeteren", legde Hamilton uit. "Ik denk dat hij besloot om maar een ronde te rijden. Ik dacht dat dat me een kans zou geven en dat lukte ook. De laatste ronde werd alleen maar beter."

"Het team heeft dat heel goed met ons gecommuniceerd. Ze hebben ons allebei de keuze gegeven om voor soft of medium te gaan. We hebben allebei de medium gekozen. Hij koos voor een ronde, ik voor drie omdat we daar de tijd voor hadden. De banden zijn dit weekend heel hard, we hebben de hardste compounds gekregen. Het is daarom moeilijk om die te laten werken. Daarom wilde ik een extra run hebben in geval dat de eerste niet goed genoeg zou zijn en dat werkte perfect."

Bottas gokte dus verkeerd met slechts een run op de mediums, wat hij achteraf ook toegaf. "De mediumband zag er sneller uit dan de soft en dan was het de keuze of we twee ronden met een afkoelronde ertussen zouden afleggen, of slechts een snelle ronde", verklaarde de Fin. "Met één ronde hoef je minder brandstof mee te nemen, maar heb je mogelijk meer moeite met het opwarmen van de banden. Daar heb ik voor gekozen, maar blijkbaar waren twee snelle ronden beter in het geval van Lewis. Mijn ronde was goed, maar niet perfect. Dat is op dit circuit ook moeilijk. Ik denk dat ik achteraf ook voor twee getimede ronden had moeten gaan."