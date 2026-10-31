Formule 1 GP van Mexico

Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico

De Ferrari-coureur reed slechts 28 minuten in de tweede training voor de GP van Mexico vanwege een motorprobleem

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 11:09

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Lewis Hamilton zit te ‘bidden’ voor zijn Ferrari-krachtbron, nadat die in de tweede training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico voor een vroege uitvalbeurt zorgde.

De zevenvoudig wereldkampioen verloor na 28 minuten plotseling vermogen op het rechte stuk van start-finish, waarna hij bij de uitgang van bocht 3 op Autodromo Hermanos Rodriguez tot stilstand kwam.

Hamilton kende tot dat moment een competitieve VT2: hij was de snelste op de harde band en stond in de top vijf, voordat hij uiteindelijk terugviel naar de 11e plaats in de eindstand.

Toch was het een positieve dag voor de Scuderia, want Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc voerde beide vrijdagtrainingen aan richting VT3 en de kwalificatie op zaterdag.

“Ik voelde me echt goed in de auto”, zei Hamilton. “Het is gewoon mijn geluk. We hebben heel goed werk geleverd door de afstelling beter te krijgen en ja, het is gewoon heel ongelukkig.

“Ik denk dat we dit weekend als team echt competitief zijn en toen kwam ik niet toe aan de longrun. Dus ik heb geen idee hoe, maar ik weet dat inhalen hier heel moeilijk is. Zoals je bij sommige mensen daarbuiten zag.

“Ze onderzoeken dus nog wat er mis was en ik bid gewoon dat alles in orde is.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

De 41-jarige denkt dat de motorstoring hem op ‘achterstand’ heeft gezet, omdat hij de eerste helft van VT1 met een aero rake op zijn SF-26 reed en slechts 25 ronden voltooide.

Maar ook veel anderen kenden een trage start van de vrijdag, doordat 10 ‘rookies’ de eerste training reden, waarbij Ferrari het enige team was dat geen jonge coureur inzette.

“Ik heb in VT1 wat tijd gemist omdat we met de rake reden”, voegde Hamilton toe.

“Normaal zou ik een van de jonge coureurs VT1 laten doen op dit circuit, zoals de meeste mensen deden. Maar ik heb ervoor gekozen om dat ergens anders te doen.

“Dus eigenlijk heb ik maar echt één sessie gehad, omdat ik zo ongeveer minstens de helft van die sessie heb gemist. Dus, ik bedoel, ik weet niet echt waar we zouden staan.

“Ik denk niet dat ik veel aan de afstelling hoef te veranderen. Ik wil waarschijnlijk hetzelfde, omdat we heel snel waren.

“Ik denk dat ik eerder in de ronde al vermogensverlies had en we waren nog steeds snel. Dus ja, morgen geef ik alles en probeer ik gewoon het beste te doen met wat ik heb.

"Maar het voelt natuurlijk alsof we dicht bij de strijd om de eerste startrij zouden kunnen zitten.”

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- Het Motorsport.com-team

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