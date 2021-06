Hamilton zette voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen nog beduidend laat zijn krabbel. Het zitje van de wereldkampioen was zelfs het allerlaatste stekje dat moest worden ingevuld. Mercedes en Hamilton willen er naar eigen zeggen van leren en dat lijkt inmiddels ook te gebeuren. Voorafgaand aan de Grand Prix van Stiermarken laat Hamilton namelijk weten dat de contractonderhandelingen al zijn opgestart. "We zijn inderdaad met de gesprekken over volgend jaar begonnen", laat de Brit aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

"Verder kan ik daar nog niet al te veel over zeggen. Ik kan alleen bevestigen dat de gesprekken zijn opgestart en dat de signalen tot dusver positief zijn." Het past bij eerdere uitlatingen van Hamilton, die meermaals heeft aangegeven onder het nieuwe reglement van de partij te willen zijn. De zevenvoudig kampioen ziet de terugkeer van het grondeffect als een goede stap voor de koningsklasse en hoopt bovenal op meer wiel-aan-wiel actie.

Voorkeur voor teamgenoot: "Geen reden om iets te veranderen"

Als Hamilton en Mercedes er daadwerkelijk uitkomen, hetgeen vorig jaar nog geen sinecure bleek, dan luidt de vervolgvraag wie er naast hem in de tweede Mercedes stapt. George Russell zit in het laatste jaar van zijn uitleenbeurt bij Williams en Toto Wolff lijkt hem iets te moeten bieden om binnen de Mercedes-familie te blijven. Voorafgaand aan de eerste van twee races op de Red Bull Ring maakt Hamilton echter duidelijk waar zijn voorkeur ligt: "Valtteri is momenteel mijn teamgenoot. We hebben allebei ups en downs gekend in onze carrières, maar hij is een fantastische teamgenoot. Ik zie niet meteen waarom er iets zou moeten veranderen."

Als hij nadien wordt gevraagd naar 'een woordje' over Russell als mogelijke teamgenoot luidt het antwoord: "Waarover? Hij is momenteel niet mijn teamgenoot, dus volgens mij hoef ik daar niets over te zeggen." In plaats daarvan steekt Hamilton liever de loftrompet over zijn huidige teammaat. "Valtteri is de beste teamgenoot die ik ooit heb gehad. En dan heb ik het niet alleen over het sportieve aspecten, maar over alles wat bij een teamgenoot komt kijken. Hoe je binnen het team werkt en dergelijke. Op dat vlak werken we heel goed samen en dat willen we natuurlijk nog verder verbeteren."

