Hamilton betreurt het pensioen van Rossi: “Wat een legende”

Valentino Rossi rijdt dit weekend in de Grand Prix van Valencia zijn laatste MotoGP-race. Met 115 overwinningen, 199 podiums en 9 kampioenschappen in 432 Grand Prix-starts is hij een van de grootheden uit de motorsport. Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton deed in 2019 een ruil met Rossi op het circuit van Valencia. Rossi kroop daar in de Mercedes W08 van Hamilton terwijl de Britse F1-piloot op de Yamaha YZR-M1 mocht stappen. In reactie op een vraag van Motorsport.com ging Hamilton in op de carrière van de man uit Tavullia.

“Het is toch wel verdrietig om te zien dat Vale gaat stoppen. Met zijn motivatie, zijn aanpak en al zijn prestaties heeft hij geweldige dingen bereikt”, zei Hamilton. “De passie die hij heeft voor zijn sport is altijd duidelijk zichtbaar geweest, het is zo’n legende, een van de grootste mannen uit die sport. Het is jammer dat hij niet meer gaat racen en zijn stijl te zien, maar het is aan de andere kant ook het begin van een nieuw hoofdstuk voor hem. Hij is ook bezig met zijn gezinsleven, dat is heel waardevol. Ik ben persoonlijk dankbaar dat ik het circuit met hem heb mogen delen, dat zal ik nooit vergeten.”

Hamilton zat in de persconferentie voor de Grand Prix van Brazilië naast voormalig teamgenoot Fernando Alonso, die desgevraagd ook reageerde op het afscheid van zijn generatiegenoot: “Het is spijtig hem te zien gaan, maar hij is een legende in deze sport. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst in zijn nieuwe leven.”