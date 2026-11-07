Formule 1 GP van Brazilië

Hamilton benadrukt dat spanning met Leclerc bij Ferrari voorbij is: "We hebben het uitgepraat"

De Ferrari-coureurs "hebben een gesprek gehad" met elkaar - en zijn klaar om hun meningsverschil over de GP van Mexico achter zich te laten

Oleg Karpov Isa Fernandes

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 21:47

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij en Charles Leclerc in São Paulo de lucht hebben geklaard na hun aanvaring tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico en dat de spanningen “zijn weggenomen”.

Bovendien benadrukt de zevenvoudig wereldkampioen dat de betrokkenheid van Fred Vasseur daarvoor niet nodig was – omdat de coureurs hun meningsverschillen onderling hebben opgelost.

"Ik bedoel, Fred heeft de lucht niet geklaard in de zin van tussen mij en Charles", zei hij na de kwalificatie in São Paulo tegen Sky Sports. "We zijn gaan zitten, hebben gepraat en het uit de wereld geholpen, en we gaan verder. Ik denk dat we nog altijd enorm veel respect voor elkaar hebben.

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"En ik ben blij dat we hebben gesproken. Nu gaan we gewoon prima verder, zoals normaal. Soms is in dat soort scenario's een gesprek voeren genoeg en zijn er van geen van beide kanten eisen gesteld."

De spanning ontstond na de race in Mexico, waarin Hamilton vond dat hij door zijn teamgenoot de kans op de overwinning verloor. Leclerc viel de Brit in de openingsronde aan, beiden gingen van de baan – en daardoor ging de overwinning naar Max Verstappen.

Vasseur had in Mexico niet de kans om beide coureurs samen te spreken, en de gesprekken werden uitgesteld tot ze in São Paulo waren aangekomen – waarbij Leclerc langer in Europa bleef vanwege de geboorte van zijn kind.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Daarvoor, tijdens de persconferentie op donderdag, bleef Hamilton bij zijn uitspraken uit Mexico, waarbij hij bevestigde dat hij vindt dat Leclerc harder tegen hem racet dan welke andere coureur ook. Nu het gesprek tussen de twee heeft plaatsgevonden, benadrukt Hamilton dat het duo verder kan.

"Het was gewoon dat we allebei onze standpunten hebben gegeven en de punten waarop we beter kunnen en elkaar kunnen steunen. Dus ik hoop op betere races in de toekomst", zei hij.

"Het is soms prima om het oneens te zijn"

Leclerc bevestigde ook dat het conflict is opgelost en dat de coureurs geen problemen met elkaar hebben.

"Ja, natuurlijk", zei hij, op de vraag of zijn relatie met Hamilton weer goed was. "Ik geloof echt dat als we dingen uitspreken, het meteen veel beter is. Natuurlijk is er spanning, natuurlijk willen we voor elkaar eindigen en soms gaan we dingen niet goed doen.

"En het is soms prima om het oneens te zijn over hoe je de dingen ziet. Maar tegelijkertijd helpt het enorm om daarover te praten.

"Vanuit mijn perspectief was ik natuurlijk heel direct en ik denk dat het goed was om te praten. Ik denk dat dit na zo'n moment altijd nodig is.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat het proporties heeft aangenomen die veel te groot zijn, maar het speelt ook al veel te lang. Tegelijkertijd was het voor mij een heel bijzondere week, dus ik kon die gesprekken daarvoor niet echt voeren.

"En het was belangrijk om die gesprekken te voeren, maar nu beschouw ik dat als een afgesloten hoofdstuk en ik denk dat het belangrijk zal zijn om vooruit te kijken."

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- Het Motorsport.com-team

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