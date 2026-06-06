Lewis Hamilton tast in het duister over de oorzaak van Ferrari's terugval in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Nadat de Italiaanse renstal op vrijdag nog de snelste indruk maakte tijdens de vrije trainingen, moest het zaterdag toezien hoe Mercedes en Red Bull de strijd om poleposition naar zich toetrokken.

Ferrari weerstond de verleiding om de afstelling van de SF-26 ingrijpend aan te passen na de sterke vrijdag. Volgens Hamilton voelde de balans van de auto aan het einde van de tweede vrije training goed aan, maar bij aanvang van de kwalificatie was dat gevoel volledig verdwenen.

De Britse coureur kampte vooral met een gebrek aan vertrouwen in de achterkant van de auto. Ferrari verminderde gedurende de kwalificatie de stand van de voorvleugel om de balans te verbeteren, waardoor Hamilton zich tegen het begin van Q3 weer comfortabeler voelde. Toch verbaasde hij zich vooral over de stap die Mercedes en Red Bull Racing tussen vrijdag en zaterdag hadden gezet. Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen verzekerden zich uiteindelijk met hun laatste ronden van de eerste startrij.

Hamilton kon na afloop niet verklaren waarom de balans van zijn Ferrari zo sterk was veranderd. Sterker nog: hij gaf toe dat zijn vertrouwen in de auto aan het begin van de kwalificatie volledig verdwenen was. "Ik denk niet dat we met de afstelling de verkeerde kant op zijn gegaan", legde Hamilton uit. "Het waren de kleinste aanpassingen denkbaar, een millimeter hier, een millimeter daar. Echt minimale wijzigingen."

"Maar we moeten goed onderzoeken wat er veranderd is, want de auto was compleet anders dan daarvoor. Om de een of andere reden had ik geen achterkant meer. Het grootste deel van het weekend had ik juist een goede balans.

"Met de snelheid die we gisteren hadden, denk ik dat we dichterbij hadden kunnen zitten. Maar die jongens reden aan het einde echt indrukwekkende tijden, dus alle lof voor hen. Morgen gaan we vol aanvallen. Hopelijk kunnen we aanhaken en misschien krijgen we een heel goede start."

Hamilton gaf toe dat hij geen duidelijke verklaring heeft voor de veranderde balans. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hamilton gaf toe dat hij geen duidelijke verklaring heeft voor de veranderde balans. "Dat weet ik echt niet. Los van het feit dat we in algemene zin meer neerwaartse druk wilden, zagen we donderdag dat andere teams met bepaalde slimme toevoegingen aan hun vleugel reden. Wij hadden die niet, wat enigszins verrassend was."

"Zoals gezegd zag onze snelheid er goed uit. Om sneller te gaan hadden we in principe meer voorkant nodig. Maar toen we bij de kwalificatie kwamen, had ik juist enorm veel voorkant en moesten we om de een of andere reden ongeveer tien gaten aan voorvleugel weghalen. Nadat we dat hadden gedaan, voelde de auto tijdens mijn laatste ronde in Q3 een stuk normaler aan. Alleen had ik die balans eigenlijk al vanaf Q1 nodig gehad om daarop voort te bouwen."

"Alles draait om vertrouwen. Dat had ik niet. In Q1 was dat volledig verdwenen en daarna probeerde ik terug te winnen wat ik kon."

Ondanks de teleurstelling over het mislopen van poleposition kon Hamilton uiteindelijk leven met de derde startplaats. Wel vond hij dat Ferrari op basis van de vorm van vrijdag een betere uitgangspositie had verdiend en een einde had kunnen maken aan de sterke kwalificatiereeks van Mercedes.

We moeten goed onderzoeken wat er veranderd is, want de auto was compleet anders dan op vrijdag

De zevenvoudig wereldkampioen benadrukte opnieuw dat hij zich prettig voelt binnen Ferrari en ziet voldoende signalen dat hij nog altijd over de benodigde snelheid beschikt. "Ik ben redelijk tevreden met P3. Natuurlijk wilde ik P1. Ik had ook echt het gevoel dat het team die eerste pole eindelijk verdiende en ik dacht dat het mogelijk was.

"Ik zit op een heel goede plek met de auto en met het team. Je kunt zien dat ik nog steeds over een behoorlijk tempo beschik. Daar ontbreekt het niet aan. Daar ben ik dankbaar voor en blij mee, ongeacht alle negatieve opmerkingen die mensen de afgelopen tijd hebben gemaakt. Ik blijf gewoon werken, blijf op komen dagen en blijf leveren."

Voor de race zelf beseft Hamilton dat de kansen beperkt zijn. Inhalen is in Monaco traditioneel lastig, maar hij weigert zich daar vooraf bij neer te leggen. "Jullie weten hoe deze races verlopen. Inhalen is ontzettend moeilijk. Hopelijk hebben we een goede start en kunnen we druk zetten op die twee. Waarschijnlijk hebben we ook regen nodig."

"Maar niets is onmogelijk als je druk blijft zetten. Het wordt heel lastig om deze twee te verslaan. Het zijn geweldige coureurs in snelle auto's en ze zijn het hele weekend sterk geweest. Het is jammer dat deze race vaak een optocht wordt. Je rijdt meestal achter elkaar aan, de auto raakt oververhit, de remmen raken oververhit. Dat hoort een beetje bij dit circuit. Bovendien hebben we meestal maar één pitstop nodig omdat de banden zo hard zijn en zo lang meegaan.

"Toch ga ik absoluut alles geven. Ik ga proberen hen zoveel mogelijk onder druk te zetten en hen misschien tot fouten te dwingen."