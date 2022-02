Hakkinen: Hamilton krijgt het zwaar als auto Mercedes tegenvalt

Ruim anderhalve maand na de finale van het Formule 1-seizoen 2021 heeft Lewis Hamilton nog altijd niets van zich laten horen. Mercedes heeft deze week weliswaar voor Chinees Nieuwjaar een video gepubliceerd waarin hij ook voorbijkwam, maar dat betrof een video die reeds voor de jaarwisseling was opgenomen. De radiostilte – samen met uitspraken van teambaas Toto Wolff – zorgen voor twijfels of Hamilton zijn F1-loopbaan wel voortzet in 2022. De teleurstelling na de verloren titelstrijd en met name de manier waarop, zouden de zevenvoudig wereldkampioen aan het twijfelen hebben gebracht.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen ziet Hamilton desondanks nog niet stoppen. Wel denkt de voormalig coureur van onder meer McLaren dat de Brit het zwaar gaat krijgen als Mercedes hem van een auto voorziet die niet goed genoeg is om voor de prijzen te strijden. “Lewis rijdt al enorm lang in de Formule 1 en er zijn zoveel elementen die een rol spelen bij zijn mening over wel of niet doorgaan. Lewis heeft het vertrouwen. Hij heeft gewonnen, hij heeft op het hoogste treetje van het podium gestaan en iedereen kijkt naar hem met het idee ‘wow, je bent geweldig’”, vertelt Hakkinen aan persbureau PA.

“Hij denkt dat het op deze manier door moet gaan, dus dit wordt een heel interessant jaar voor hem. De reglementen in de Formule 1 zijn drastisch veranderd. Het wordt een compleet nieuwe auto en er is een kans dat de ontwerpers niet de optimale auto ontwerpen. Als dat gebeurt, dan wordt het moeilijk voor Lewis om te accepteren. Als je altijd op de top van de berg hebt gestaan en ineens weer opnieuw naar boven moet klimmen omdat je niet de beste auto hebt, dan wordt dat emotioneel voor hem om vol te houden. Er zijn veel vragen rond Lewis. We weten niet of hij terugkeert, maar laten we hopen van wel.”

Geen fan van stijl Verstappen en Hamilton in titelstrijd

Afgelopen seizoen stond grotendeels in het teken van de beklijvende strijd tussen Hamilton en titelrivaal Max Verstappen. Zij vochten meerdere directe duels uit, die meermaals bijna en twee keer helemaal in tranen eindigden. De agressiviteit die beide coureurs zo nu en dan lieten zien, zou Hakkinen niet inzetten in zo'n strijd. “Is de manier dat deze twee coureurs streden mijn stijl? Niet echt, vooral omdat ik een zwaar ongeluk heb gehad”, refereert de Fin naar zijn crash in Adelaide in 1995. “Ik heb lang in het ziekenhuis gelegen en weet hoeveel pijn het doet als dingen verkeerd gaan. Deze twee coureurs weten dat niet en nemen de risico’s dus wel. Het zijn enorme risico’s, waarbij ze blind vertrouwen op de veiligheid van de auto’s en de circuits.”