Hakkinen: Franse F1-zege Verstappen tekenend voor kracht Red Bull

Pole-position, snelste ronde en overwinning. Veel beter kon het Formule 1-weekend in Frankrijk niet verlopen voor Max Verstappen, die met de volle buit afreist naar de Red Bull Ring. Het simpelweg opsommen van de prestaties van afgelopen weekend doet echter geen recht aan hoe hard de Red Bull Racing-coureur moest werken om de zege te kunnen pakken. Bij de start verloor hij de koppositie door een klein foutje, om vervolgens via de undercut de leiding te heroveren bij de pitstops. Vervolgens bezocht Verstappen de pits voor de tweede keer, waarna hij langs Sergio Perez, Valtteri Bottas en twee ronden voor het einde langs Lewis Hamilton ging voor zijn derde zege van het seizoen.

“Het irriteerde Max dat hij de leiding verloor bij de start van de race, maar de manier waarop hij tot rust kwam en de sterke tweestopstrategie liet werken was echt indrukwekkend”, schrijft Hakkinen in zijn column voor Unibet. De sterke rit naar de zege is in zijn ogen kenmerkend voor de ontwikkeling die de Nederlander heeft doorgemaakt. “Hij is volwassen geworden als coureur en hij weet nu wat ervoor nodig is om consistent te winnen. Dit is de sleutel tot het winnen van een wereldkampioenschap.” Red Bull verdient in zijn ogen ook een compliment voor de strategische keuze. “Dit Red Bull-team opereert zeer goed, neemt de juiste beslissingen en leert van hun fouten zoals in Spanje, toen ze van Mercedes verloren door de strategie.”

De sleutelrol van Perez in Frankrijk

Teamgenoot Sergio Perez leek het tempo vooraan niet te kunnen volgen in de openingsfase op Paul Ricard. Achteraf bleek dat dit een tactische keuze was, zo constateerde Hakkinen. “Door op zijn banden te letten kon hij zeven, acht ronden later stoppen dan Valtteri en Max”, zag de F1-wereldkampioen van 1998 en 1999. Het uitstellen van de pitstop van Perez was cruciaal in de strijd die Red Bull in Frankrijk voerde met Mercedes, vermoedt hij. “De wereldkampioenen waren bang om te wisselen naar een tweestopstrategie, omdat dit Sergio in staat zou stellen om een betere positie op de baan te verkrijgen.”

De conclusie van Hakkinen luidt dan ook dat Red Bull het huiswerk voor de Franse GP beter heeft gedaan dan Mercedes. “Deze race draaide helemaal om strategie en de marges rond de besluiten waren zeer klein. Red Bull deed het goed, Mercedes juist verkeerd.” Laatstgenoemde renstal kan zich de rest van het seizoen dan ook opmaken voor een zware klus. “De manier waarop Verstappen de Grand Prix van Frankrijk won is het grootste sein van hoe sterk het pakket van Red Bull-Honda dit jaar is”, aldus Hakkinen. “Red Bull heeft vier races gewonnen dit jaar, Mercedes staat op drie. In realiteit had Max in ieder geval een race meer moeten winnen. Hoewel we dus kunnen zeggen dat de Mercedes een zeer competitieve auto is, levert Red Bull sterke, consistente prestaties op verschillende soorten circuits.”