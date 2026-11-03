Formule 1 GP van Mexico
Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf
Er zijn meerdere redenen waarom Hadjar vindt dat hij de aanrijding, waarvoor Russell werd bestraft, had kunnen vermijden
Benjamin Vinel Ronald Vording
Gepubliceerd: 3 nov 2026, 11:36
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Isack Hadjar heeft een deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen voor zijn botsing met George Russell tijdens de Grand Prix van Mexico in de Formule 1, waarin hij wonder boven wonder 2 punten scoorde.
Hadjar kwalificeerde zich als zevende op het Autodromo Hermanos Rodriguez, twee tienden en drie plekken achter Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, maar won dankzij een behoorlijke start twee posities.
De Fransman hield Russell achter zich, maar de Mercedes-coureur hield zijn voorbanden nog steeds naast de achterwielen van Hadjar in plaats van terug te trekken richting bocht 6, waardoor de Red Bull spinde.
“Het is jammer”, zei Hadjar. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat George in bocht 6 een wiel ertussen zou steken, want de bocht was helemaal van mij. Ik wist dat hij er zat, en uiteindelijk had ik hem niet moeten vertrouwen, maar het gebeurt. Het is duidelijk jammer. Het heeft mijn race volledig verpest.
“Voor mij is het eerlijk gezegd mijn schuld dat dit vandaag gebeurde, het incident in de eerste ronde. Als ik gisteren beter werk had geleverd, was ik niet als zevende gestart, misschien hadden we dan om meer dan een podium gevochten en waren we George onderweg niet tegengekomen. Deze dingen gebeuren, maar het is beter om je kansen vooraf te maximaliseren. Ik had beter werk moeten leveren.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing, spins
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Russell, die de mediasessies na de race oversloeg en zich daarom niet over het incident uitsprak, kreeg een straf van 10 seconden, terwijl Hadjar terugviel naar de 22e plek, met “lichte schade aan de vloer”. Afgezien van de worstelende Aston Martins was hij de eerste coureur die een pitstop maakte, in ronde zeven.
“Het tempo op de medium in de eerste stint was goed telkens wanneer ik in vrije lucht reed”, zei hij. “Toen we naar de soft gingen, reed ik maar twee ronden [voor de safety car en de rode vlag], maar ik voelde me supersnel. In die eerste ronde dacht ik: ‘Oké, ik heb een kans op het podium’, en daarna was het voorbij.”
Na zijn eerste bandenwissel haalde Hadjar achtereenvolgens Valtteri Bottas, Ryo Hirakawa, Carlos Sainz en Sergio Pérez in. Hij had de pech dat hij kort voor de safety car en rode vlag naar binnen ging; verdere inhaalacties op Sainz, Nico Hulkenberg, Perez en Alex Albon brachten hem slechts naar de 12e plek, terwijl hij moeite had om zich door het veld heen te vechten.
“Iedereen heeft de SM-modus [modus voor rechte stukken]”, legde hij uit. “Het is gewoon een trein van auto’s en er is geen manier om echt in te halen. Ik had het echt lastig. Ik had zelfs een geweldig gevecht met Checo. Hij remde heel laat op het rechte stuk, ik kwam niet echt dichterbij. Het was verschrikkelijk moeilijk.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Uiteindelijk is het niet alsof Mexico [eerder] een circuit was waar je kon inhalen. Met de temperaturen, de hoogte, staat alles in brand zodra je achter iemand rijdt.”
Hadjar sprak voordat de straffen voor Oscar Piastri, Pierre Gasly en Franco Colapinto werden aangekondigd – waardoor hij uiteindelijk de negende plaats erfde – en kon maar één positief punt uit de race halen.
Lees ook:
Formule 1Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico
Formule 1Alpine-coureurs bestraft na race, Ryo Hirakawa scoort bij F1-debuut in GP van Mexico
“We hadden een goede start [bij beide starts], en waarschijnlijk mijn beste start in lange tijd dit jaar”, zei hij. “We moeten blij zijn met het werk dat we hebben gedaan. Nu moeten we begrijpen waarom het zo goed ging, zodat we het kunnen herhalen.”
Toch was dit opnieuw een zwaar weekend voor Hadjar, die in de laatste drie Grands Prix slechts 11 punten heeft gescoord – minder dan de 18 van Liam Lawson.
“Het is nu frustrerend”, gaf de 22-jarige toe. “Maleisië, we hadden een probleem met de inzet van elektrisch vermogen; Singapore, de hele tijd betrouwbaarheid; Austin, verschrikkelijke start, ik zat vast in de verkeerde motormodus. Alles valt zo samen dat ik momenteel een verschrikkelijke zondag heb. Zodra het op zijn plek valt, gaat het op zijn plek vallen en wordt het mooi.”
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Maleisië
6 min
Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden
Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
9 min
Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf
Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
16 min
Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"
Kimi Antonelli noemt keerpunt in seizoen op weg naar F1-titel
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
1 u
Kimi Antonelli noemt keerpunt in seizoen op weg naar F1-titel
Vorig artikel Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Benjamin Vinel
Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”
Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1 6 m
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Meer van
Isack Hadjar
Isack Hadjar krijgt officiële waarschuwing na incident met fan in F1-paddock Mexico
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
3 d
Isack Hadjar krijgt officiële waarschuwing na incident met fan in F1-paddock Mexico
Extreem veel glijden? Max Verstappen en Hadjar leggen uit waarom Mexico nu nog lastiger wordt
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
4 d
Extreem veel glijden? Max Verstappen en Hadjar leggen uit waarom Mexico nu nog lastiger wordt
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
3 m
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Meer van
Red Bull Racing
Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
2 u
Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Door Jake Boxall-Legge
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Door Stuart Codling
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
3 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
8 d
Door Jake Boxall-Legge
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer