Formule 1 GP van Mexico

Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf

Er zijn meerdere redenen waarom Hadjar vindt dat hij de aanrijding, waarvoor Russell werd bestraft, had kunnen vermijden

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 11:36

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Isack Hadjar heeft een deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen voor zijn botsing met George Russell tijdens de Grand Prix van Mexico in de Formule 1, waarin hij wonder boven wonder 2 punten scoorde.

Hadjar kwalificeerde zich als zevende op het Autodromo Hermanos Rodriguez, twee tienden en drie plekken achter Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, maar won dankzij een behoorlijke start twee posities.

De Fransman hield Russell achter zich, maar de Mercedes-coureur hield zijn voorbanden nog steeds naast de achterwielen van Hadjar in plaats van terug te trekken richting bocht 6, waardoor de Red Bull spinde.

“Het is jammer”, zei Hadjar. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat George in bocht 6 een wiel ertussen zou steken, want de bocht was helemaal van mij. Ik wist dat hij er zat, en uiteindelijk had ik hem niet moeten vertrouwen, maar het gebeurt. Het is duidelijk jammer. Het heeft mijn race volledig verpest.

“Voor mij is het eerlijk gezegd mijn schuld dat dit vandaag gebeurde, het incident in de eerste ronde. Als ik gisteren beter werk had geleverd, was ik niet als zevende gestart, misschien hadden we dan om meer dan een podium gevochten en waren we George onderweg niet tegengekomen. Deze dingen gebeuren, maar het is beter om je kansen vooraf te maximaliseren. Ik had beter werk moeten leveren.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing, spins

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Russell, die de mediasessies na de race oversloeg en zich daarom niet over het incident uitsprak, kreeg een straf van 10 seconden, terwijl Hadjar terugviel naar de 22e plek, met “lichte schade aan de vloer”. Afgezien van de worstelende Aston Martins was hij de eerste coureur die een pitstop maakte, in ronde zeven.

“Het tempo op de medium in de eerste stint was goed telkens wanneer ik in vrije lucht reed”, zei hij. “Toen we naar de soft gingen, reed ik maar twee ronden [voor de safety car en de rode vlag], maar ik voelde me supersnel. In die eerste ronde dacht ik: ‘Oké, ik heb een kans op het podium’, en daarna was het voorbij.”

Na zijn eerste bandenwissel haalde Hadjar achtereenvolgens Valtteri Bottas, Ryo Hirakawa, Carlos Sainz en Sergio Pérez in. Hij had de pech dat hij kort voor de safety car en rode vlag naar binnen ging; verdere inhaalacties op Sainz, Nico Hulkenberg, Perez en Alex Albon brachten hem slechts naar de 12e plek, terwijl hij moeite had om zich door het veld heen te vechten.

“Iedereen heeft de SM-modus [modus voor rechte stukken]”, legde hij uit. “Het is gewoon een trein van auto’s en er is geen manier om echt in te halen. Ik had het echt lastig. Ik had zelfs een geweldig gevecht met Checo. Hij remde heel laat op het rechte stuk, ik kwam niet echt dichterbij. Het was verschrikkelijk moeilijk.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Uiteindelijk is het niet alsof Mexico [eerder] een circuit was waar je kon inhalen. Met de temperaturen, de hoogte, staat alles in brand zodra je achter iemand rijdt.”

Hadjar sprak voordat de straffen voor Oscar Piastri, Pierre Gasly en Franco Colapinto werden aangekondigd – waardoor hij uiteindelijk de negende plaats erfde – en kon maar één positief punt uit de race halen.

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“We hadden een goede start [bij beide starts], en waarschijnlijk mijn beste start in lange tijd dit jaar”, zei hij. “We moeten blij zijn met het werk dat we hebben gedaan. Nu moeten we begrijpen waarom het zo goed ging, zodat we het kunnen herhalen.”

Toch was dit opnieuw een zwaar weekend voor Hadjar, die in de laatste drie Grands Prix slechts 11 punten heeft gescoord – minder dan de 18 van Liam Lawson.

“Het is nu frustrerend”, gaf de 22-jarige toe. “Maleisië, we hadden een probleem met de inzet van elektrisch vermogen; Singapore, de hele tijd betrouwbaarheid; Austin, verschrikkelijke start, ik zat vast in de verkeerde motormodus. Alles valt zo samen dat ik momenteel een verschrikkelijke zondag heb. Zodra het op zijn plek valt, gaat het op zijn plek vallen en wordt het mooi.”

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- Het Motorsport.com-team

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