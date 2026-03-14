Waar Red Bull in Melbourne nog kon verrassen met de derde startplaats voor Isack Hadjar, is het team in China niet in de voorste regionen te vinden. Net als in de sprintkwalificatie bereikten Hadjar en Max Verstappen wel het laatste kwalificatiesegment, maar daar konden zij met respectievelijk de negende en achtste tijd geen potten breken.

Hadjar benadrukt echter dat de situatie "niet anders" is dan in Australië, ook al leek de RB22 daar beter uit de verf te komen qua pure snelheid. "Ik denk dat we in Melbourne acht tienden tekortkwamen, op een kleiner circuit. Hier is het circuit veel groter, waardoor het gewoon wat meer zichtbaar wordt", verklaart Hadjar in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Dus het tijdsverlies per ronde is groter, maar ik denk dat onze prestaties eigenlijk hetzelfde zijn."

Dat er nu veel meer auto's voor de Red Bulls op de startgrid staan, heeft volgens Hadjar dan ook niet zozeer te maken met de prestaties van de Oostenrijkse renstal zelf. "Ze hebben het vorig weekend echt verpest. Dat is alles wat ik kan zeggen", wijst de Fransman naar de concurrentie.

Hadjar voegt toe dat Red Bull in de kwalificatie wel "echt op de limiet" zat van wat de RB22 als pakket momenteel te bieden heeft. "Dus voorlopig hebben we het moeilijk, maar we zullen gedurende het seizoen sowieso vooruitgang boeken, dus dat is oké", bekijkt hij het van de positieve kant.

Isack Hadjar stelt dat het bij Red Bull vooral aan downforce en grip ontbreekt. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Gevraagd naar specifieke gebreken van de RB22, hoeft Hadjar niet lang na te denken wat het grootste probleem is: "We hebben momenteel gewoon te weinig grip. We hebben gewoon meer nodig", stelt Hadjar. "Meer downforce."

Niet overklast

In gesprek met Canal+ ging Hadjar meer in op de kleine onderlinge verschillen met Verstappen. Waar Liam Lawson en Yuki Tsunoda vorig jaar worstelden om in de buurt te komen van de viervoudig F1-kampioen, zit Hadjar er voorlopig telkens goed bij. In de kwalificatie was hij slechts een tiende langzamer.

"Ik heb de beste coureur van de grid naast me", zegt Hadjar. "Ik vergelijk mezelf met hem. Sinds het begin van het seizoen - al zijn het pas twee races - heb ik nooit het gevoel gehad dat ik volledig word overklast. Dus ik ben tevreden met het werk dat ik lever. Natuurlijk zouden we allebei liever voor betere posities vechten."