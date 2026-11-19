Formule 1 GP van Las Vegas

Hadjar legt uit waarom hij Max Verstappen niet kan volgen buiten F1

Hadjar zegt dat verbeteren als F1-coureur voorlopig zijn prioriteit blijft

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:13

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull Formule 1-coureur Isack Hadjar zegt dat hij in de winterstop graag in andere categorieën zou racen, maar geeft toe dat hij daar voorlopig niet "genoeg geld" voor heeft.

Meerdere rivalen van Hadjar racen al buiten de Grands Prix om. Red Bull-teamgenoot Max Verstappen heeft in 2026 met GT3-auto's geracet, nam in mei deel aan de Verstappen grapt over Le Mans-ambitie Ricciardo: "Slim om mij te kiezen" en aan de finale van de GT World Challenge in Portimao, terwijl Fernando Alonso van Aston Martin in januari de Fernando Alonso sluit langer F1-verblijf voor V8-terugkeer uit: "16 jaar puur racen verloren" rijdt.

In gesprek met de media voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Las Vegas kreeg Hadjar de vraag of hij zelf plannen had om de periode tot volgend seizoen te overbruggen.

"Ik zou het heel graag willen, maar ik heb gewoon niet genoeg geld om overal ter wereld te gaan rijden. Op een dag komt het wel", legde Hadjar uit.

"Zij deden dit soort dingen niet toen ze zo oud waren als ik. En ik zit in een fase van mijn carrière waarin ik me dit soort dingen sowieso niet kan veroorloven. Dus het komt wel."

De Fransman zei dat zijn focus voorlopig ligt op beter worden als F1-coureur.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ik richt me op dit moment op één ding, en zodra ik beter word in wat ik doe, kan ik buiten mijn zone treden", voegde hij toe.

Verstappen en Alonso hebben allebei een lange en succesvolle F1-carrière achter de rug. Verstappen is ook in verband gebracht met een deelname aan de 24 uur van Spa volgend jaar, terwijl Alonso heeft gezegd dat Le Mans en de Indianapolis 500 ook door zijn hoofd spelen.

Hadjar is bezig aan zijn eerste seizoen bij Red Bull, nadat hij de overstap maakte van zusterteam Racing Bulls, waar hij in 2025 zijn F1-debuut maakte.

Het is een sterk eerste jaar bij het hoofdteam geweest, ondanks een polsbreuk waardoor hij drie races moest missen. Hij eindigde als derde in de Grand Prix van Brazilië en staat momenteel achtste in het coureurskampioenschap met 122 punten.

Hadjar mikt nu op zijn eerste Grand Prix-zege voordat het seizoen eindigt.

"Ik wil graag een race winnen. Ik heb drie pogingen voordat we doorgaan naar een ander seizoen. Dus ik ga er volledig voor. Ik heb nergens voor te strijden. Dus ik ga er eerlijk gezegd gewoon van genieten", zei hij.

Hij denkt dat Las Vegas Red Bull zou kunnen liggen.

"Het is gewoon een gevoel dat ik heb. Ik denk gewoon dat dit circuit ons meer zou liggen dan wat dan ook. Daarom is het een goede kans. Maar als het niet gebeurt, dan blijf ik gewoon pushen", zei Hadjar.

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- Het Motorsport.com-team

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