Isack Hadjar kende in Melbourne een veelbelovende start van zijn eerste Formule 1-seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull. Zo zette de Fransman de derde tijd neer in de kwalificatie.

De race liep minder goed voor Hadjar: zijn batterij was leeg bij het uitgaan van de lichten, waardoor hij bij de start al meerdere plekken verloor. Eenmaal onderweg wist hij zich te herpakken, maar zijn opmars hield op in de elfde ronde. Plotseling verloor de auto zijn aandrijving, waardoor Hadjar zijn RB22 aan de kant moest zetten. Toch blijft de jonge coureur positief.

"Ik denk dat ik eigenlijk iets beter heb gepresteerd dan ik zelf wilde en verwachtte. Ik had in Bahrein niet veel ronden gereden. Voor een eerste weekend heb ik geen fouten gemaakt. Zelfs de start van de race was heel scherp. Ik deed mijn best totdat we al die problemen kregen. Het was een heel goed weekend om mee te beginnen."

Marko is nooit onder de indruk

Ook het team was volgens Hadjar "heel positief" over zijn prestaties op de baan. Van Max Verstappen kreeg hij bovendien hulp door diens data te bekijken, en binnen het team was men erg tevreden. Eerder deze week liet Laurent Mekies al weten enorm onder de indruk te zijn van Verstappens nieuwe teamgenoot. De enige die zijn lof niet zong, is niet verrassend: Helmut Marko.

"Ik krijg nog steeds veel telefoontjes van hem. Maar Marko is nooit onder de indruk", lachte de Fransman.

Toch heeft de uitvalbeurt ervoor gezorgd dat het voor Hadjar moeilijker is om te beoordelen hoe de auto precies presteert in de race en hoe hij zich daartoe verhoudt. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij de auto met de nieuwe vorm van energiemanagement vindt rijden, bleef hij dan ook op de vlakte.

"In mijn geval is het lastig om er een oordeel over te geven, omdat ik zoveel problemen had met de motor gedurende die elf ronden dat het voor mij niet representatief was. Ik had simpelweg minder vermogen dan iedereen, dus het was voor mij niet leuk. En eerlijk gezegd heb ik daarna de race ook niet echt meer gekeken. Hopelijk kan ik hier dit weekend een beter antwoord op geven."

Hadjar: "Marko is nooit onder de indruk" Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Over het managen van energie voegde hij toe: "Dat is niet leuk om te doen - vooral niet tijdens een kwalificatieronde. Maar eerlijk gezegd is de auto zelf wel fijn om te rijden. Als je dat deel van de auto buiten beschouwing laat, is het best bevredigend."

Toch valt het volgens Hadjar niet te onderschatten hoe ingewikkeld de nieuwe manier van racen is: "Je komt in Q3 en je bent het nog steeds aan het leren. Zo moeilijk is het dus."

"Je voelt al verschil als je 30% lift of 35% lift. Dan merk je meteen hoe de energie anders wordt ingezet. Dat kun je eigenlijk niet goed met je been controleren; je hebt die gevoeligheid niet, dus het voelt vreemd."

Ook andere coureurs hebben zich uitgesproken over de problemen met de nieuwe manier van racen. Een nadeel daarvan is bijvoorbeeld de verminderde invloed van de coureur zelf, vooral in snelle bochten. Dat beaamt Hadjar ook:

"In normale bochten heb je nog steeds wel invloed. Maar bij snelle bochten waar je nu niet eens meer hoeft te remmen, kun je eigenlijk weinig doen – je rijdt er gewoon doorheen. Dat is dus niet leuk."

Een ander nadeel is wat Max Verstappen 'jojo-racen' noemde. Je gebruikt je energie om iemand in te halen, waarna je in de volgende ronde weer wordt teruggepakt, zonder dat je daar veel tegen kunt doen. Volgens Hadjar blijft dat voorlopig zo: "Het is wel meer een Melbourne-ding, ja, maar het is ook een trend. Ik zou zeggen dat het dit jaar wel zo zal blijven."

Vanwege een storing in de power unit, moest Hadjar noodgedwongen zijn auto naast de baan zetten. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Positief blijven

Toch blijft de Red Bull-coureur positief: "Ik ben nog steeds blij. Het doel is duidelijk – behalve Mercedes denk ik nog steeds dat we niet zo snel zijn als McLaren of Ferrari. Dat kon je zondag zien. Maar we hebben genoeg in handen om voor goede posities te vechten. Dus ik kijk vooral naar de positieve punten. De derde plek in de kwalificatie was voor mij een heel goed begin. Tot nu toe, voordat het seizoen echt verder gaat, ben ik blij met ons startpunt."

Vooruitkijkend naar dit weekend in China: "Ik verwacht iets vergelijkbaars met vorige week. Maar het zal in ieder geval leuker zijn om te rijden. Dit is een van de beste circuits wat energiebeheer betreft, dus het zal een stuk normaler aanvoelen."