Formule 1 GP van Mexico

Hadjar erkent na kritiek op Red Bull: "Had sommige woorden voor mezelf moeten houden"

Isack Hadjar erkent dat hij enigszins emotioneel heeft gereageerd, al zijn de punten uit Austin nog wel valide: Red Bull was niet “open-minded” genoeg qua strategie en moet bovendien nog altijd aan de starts werken.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 10:00

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Na de Grand Prix van de Verenigde Staten toonde Isack Hadjar zich, overigens net zoals Max Verstappen, kritisch op de uitvoering door het team uit Milton Keynes. De strategie was niet naar wens en bovendien werden beide coureurs in Austin gehinderd door twee problemen die Red Bull al lange tijd parten spelen: technisch malheur met de boordradio en problematische starts.

“Ik heb een slechte boordradio. Ik weet niet eens wat er gebeurt. En iedere keer als ik de koppeling laat opkomen, wordt het een nachtmerrie”, zei Hadjar zondagavond in de media pen. “Als we deze twee problemen oplossen, staan we misschien al op het podium. Het lijkt erop dat we de moeilijkste dingen wel kunnen, maar de simpele dingen niet.”

Als Hadjar tijdens de mediadag in Mexico naar die uitspraken wordt gevraagd, erkent hij dat hij zich van het team prima mag uitspreken – dat is overigens ook juist wat Red Bull graag wil: coureurs met karakter en een eigen mening – maar dat hij bepaalde dingen wellicht iets anders had kunnen verwoorden. “Ik dacht niet echt na. We moeten ook eerlijk tegen onszelf zijn, maar er zijn dingen die ik voor mezelf had moeten houden. Absoluut, en dat weet ik.”

Sindsdien heeft Red Bull het raceweekend in Texas natuurlijk uitgebreid geanalyseerd, zoals dat altijd gebeurt. Het heeft bijvoorbeeld aan het licht gebracht dat de strategie inderdaad beter had gekund, wat Hadjar in Mexico ook nog eens uitlegt.

“Ik denk dat we als team waarschijnlijk niet open-minded genoeg waren om een eenstopstrategie te overwegen”, zei de Fransman toen Motorsport.com hem vroeg naar de belangrijkste lessen uit Austin. “In zekere zin waren we er sterk van overtuigd dat de zachtere bandencompound beter werkte. Misschien dachten we dat de degradatie hoger was dan die daadwerkelijk bleek te zijn en zodra je daarvan uitgaat, breng je jezelf in een lastige situatie.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Die moeilijke situatie leidde onder meer tot het misverstand dat Hadjar Verstappen voorbij moest laten. De Fransman deed dat niet meteen op het lange rechte stuk richting bocht 12, zoals het team aan hem vroeg. Het leverde kortstondige frustratie op bij Verstappen, maar Hadjar verduidelijkt dat er geen opzet in het spel was. Het hing simpelweg samen met onduidelijkheid over de strategie.

“Ik had een goed tempo op de zachte banden, dus ik wilde niet te vroeg naar binnen. Tegelijkertijd willen we niet dat Max racetijd verliest, omdat hij een andere strategie heeft. Uiteindelijk zorgde dat voor verwarring, want als we allemaal op een eenstopstrategie hadden gezeten, was iedereen tevreden geweest. Dat is alles.”

Alhoewel deze les voor de resterende raceweekenden van 2026 al ter harte kan worden genomen, weet Hadjar dat hij simpelweg moet leven met sommige andere beperkingen die Red Bull heeft. Zo heeft teambaas Laurent Mekies laten weten dat er voor het volledig oplossen van het startprobleem hardwareveranderingen nodig zijn die dit jaar niet meer kunnen.

“We blijven op dat vlak hard werken”, zei Hadjar toen deze website hem vroeg naar de wisselvallige starts. “Het is iets waar we aan hebben gewerkt. Het is absoluut een grote verbetering geweest als je naar de eerste paar races van het jaar kijkt. Nu zitten we op een punt waarop het een beetje op en neer gaat. We zijn ons daarvan bewust en moeten tot het einde van het jaar werken met wat we hebben.”

“Maar het goede is dat we de moeilijke dingen snel op de baan al voor elkaar krijgen. We blijven vooruitgang boeken. En ik zou niet zeggen dat die andere dingen simpele dingen zijn. Ik zou zeggen dat het belangrijke kleine dingen zijn die we niet goed doen. Dat is alles.”

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