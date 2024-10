Had Verstappen inderdaad zicht op pole in afgebroken Q3?

Het was een simpele vraag aan Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko, na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zou Max Verstappen pole-position hebben gehad als George Russell in de slotminuten van de kwalificatie niet was gecrasht en de Nederlander gewoon zijn snelle ronde had kunnen afmaken? Het antwoord op die vraag is even simpel: "Vanuit ons oogpunt zou het mogelijk zijn geweest", aldus Marko tegen Sky Sports.

De woorden van Marko worden gestaafd door de cijfers. Na de eerste sector in die afgebroken ronde had Verstappen een marge van 0,172 seconden opgebouwd op de snelste ronde tot dat moment, de 1.32.330 van Lando Norris van eerder in Q3 en hij wist dat er meer aan zat te komen in het resterende deel van de ronde: "We lagen ruim een tiende voor in sector 1. Hij had een slechte exit in bocht 12 wat hem een beetje tijd kostte, maar in sector 3 is hij altijd goed. Vanuit ons perspectief was het mogelijk geweest", blikte Marko terug op de kwalificatie en de afgebroken ronde van Verstappen.

Uiteindelijk mocht het niet zo zijn, maar Verstappen was ondanks het missen van de pole niet gefrustreerd: "Dit kan gebeuren in de kwalificatie. Je hebt het niet altijd in de hand", zei hij. "Maar over het algemeen was het weekend veel positiever voor ons. We konden in ieder geval voor de pole vechten en dat is lang niet het geval geweest."

"Terug bij af"

Die pole ging dus naar Norris met Verstappen op P2, maar voor de race van zondag maakt dat eigenlijk weinig uit. De beide titelrivalen staan op de eerste startrij, net als in Singapore en dat belooft spektakel voor de race van zondagavond.

In de Aziatische eilandstaat was het Norris die zijn pole omzette in een overwinning, maar bij Red Bull denkt men dat Verstappen in Austin een betere kans heeft op succes. Voor Marko is er één ding dat boven alles telt: "Ik zou zeggen dat we terug bij af zijn. We staan op de eerste rij en kunnen de tegenstand in de ogen kijken. Hoe de race uiteindelijk verloopt dat is een andere zaak ..."