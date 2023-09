VIDEO: Hachelijk momenten voor Tsunoda en Magnussen tijdens VT2 F1 Japan Yuki Tsunoda ging in de eerste training als een speer, maar in de tweede sessie gleed de AlphaTauri-rijder door de hairpin heen. Dat hielp hem ook niet aan een snelle ronde, dus er is nog wel wat werk te verzetten voor de thuisrijder. Daarnaast was er bijzonder incident tussen Haas-coureur Kevin Magnussen en een Ferrari-collega. De Deen begon aan zijn snelle ronde maar werd duidelijk gehinderd door de man in de rode wagen. Het kon rekenen op een cynisch duimpje van de man uit Roskilde.