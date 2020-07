Haas zou illegale zet van Hongarije '1000% zeker' opnieuw doen

De Hungaroring lag er voor de start nat bij, maar omdat het was gestopt met regenen begon het circuit stilaan op te drogen. De Haas-rijders stelden tijdens de formatieronde vast dat het circuit droog genoeg was voor slicks en kregen daarop van hun team de opdracht om meteen naar binnen te duiken voor een pitstop.

Een goede zet, want zo kwamen Grosjean en Magnussen meteen vooraan te liggen nadat ook de rest tijdens de race al snel binnenkwam. Alleen was er een probleem, instructies tijdens de formatieronde zijn verboden in de Formule 1. En dus kregen beide rijders achteraf een tijdstraf van tien seconden, waardoor Magnussen nog van negen naar tien zakte. Grosjean scoorde sowieso geen punten.

Toch stelt Grosjean ronduit dat Haas die keuze gewoon opnieuw zou maken. "Ja, 1000 procent zeker. Het was de juiste beslissing en ik was verrast dat niet meer mensen het deden", antwoordde Grosjean op de vraag van Motorsport.com. Magnussen was een vergelijke mening toegedaan. "Jazeker, maar we zouden de manier waarop we misschien wel iets kunnen veranderen om geen straf te krijgen."

Magnussen hoopt dat de regels sowieso versoepeld worden om dit soort moedige keuzes mogelijk te maken. "Ik denk niet dat deze regels werden opgesteld om te stoppen wat we in de race in Hongarije deden. Het was vooral bedoeld om geen informatie over de koppeling en startprocedures te ontvangen, om de starts wat meer onvoorspelbaarder te laten verlopen. Maar de regel was volgens mij niet op strategische beslissingen gericht, al is het wat het is."

"Misschien moeten ze dat opnieuw bekijken. Als we dit niet meer mogen doen, dan gaat dat ten koste van het spektakel. Het is net leuk als de baan er zo bijligt tussen droog en nat en je die strategische beslissingen kunt maken. Het zou goed zijn als ze dat in de reglementen toelaten, ik denk niet dat dat honderd procent duidelijk was. Onze communicatie gingen enkel over het maken van een pitstop. Ik zei dat ik voor slicks wilde pitten."