Haas zonder reservechassis in Australië na crash Schumacher

Twee weken geleden maakte Mick Schumacher een flinke klapper tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Duitser werd na het incident met een helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, waar hij volledig ongedeerd bleek. Schumacher voelde zich op zondag ook goed genoeg om te racen, maar Haas had toen al besloten om met maar één auto deel te nemen aan de Grand Prix. De Amerikaanse formatie wilde niet overhaast te werk gaan bij het opbouwen van een nieuwe auto en besefte bovendien dat nog een pittige crash nadelige gevolgen kon hebben voor de kansen van het team in de Grand Prix van Australië.

Inmiddels staat er een nieuwe auto klaar voor Schumacher. Genoeg onderdelen om nog een keer nieuwe auto op te bouwen, zijn er echter niet. De Duitser en zijn teamgenoot Kevin Magnussen moeten dus oppassen dat ze in de komende dagen niet crashen. “We hebben geen reservechassis, we hebben hier niets om op terug te vallen, dus ze zullen voorzichtig moeten zijn”, laat teambaas Guenther Steiner weten aan Motorsport.com. “Anders zullen we opnieuw met één auto moeten starten!”

Omdat het Formule 1-seizoen nog maar net onderweg is, hebben de teams nog niet veel tijd gehad om reserveonderdelen te produceren. Steiner: “Je neemt op dit moment zoveel onderdelen mee als je kan. Het was voor ons niet mogelijk om meer mee te nemen dan we hebben gedaan, omdat we niets meer in het magazijn hebben liggen. Alles wat je hebt, neem je mee.”

Het chassis waarmee Schumacher in Jeddah is gecrasht, is onderweg naar de fabriek in Engeland, waar het wordt opgelapt om later als reserve te kunnen dienen. Steiner: “Het chassis is gisteren op het vliegtuig gegaan. Het moest eerst hiernaartoe komen vanwege de douanepapieren. Ik heb net een e-mail gekregen dat het zich nu in Singapore bevindt!” De Italiaan heeft goede hoop dat het chassis kan worden behouden. “Hopelijk kunnen we het in Imola gebruiken als reservechassis. Ik denk dat het wel gaat lukken. De side impact structure moet vervangen worden, er zit een kleine deuk in en het moet een nieuw likje verf krijgen, maar het chassis kan worden gemaakt.”

De monteurs hebben woensdagavond tot laat doorgewerkt om de wagen van Schumacher af te krijgen. Haas is hierdoor nu een joker armer. “De jongens hebben het behoorlijk zwaar gehad”, aldus Steiner. “Afgelopen nacht hebben we de avondklok gebroken, omdat ze op donderdagochtend al wat verder wilden zijn, zodat ze er vanavond niet overheen hoeven. Het was het waard om daar gisteravond de avondklok voor te breken.”