De FIA opende afgelopen week een formeel proces om de interesse van potentiële nieuwe F1-teams te inventariseren. Het is geen geheim dat Andretti en General Motors de ambitie hebben om een Formule 1-team op te richten. Ook het Panthera Team Asia werkt aan een inschrijving, zo kon Motorsport.com melden.

Waar de FIA dus serieus overweegt om in 2024, 2025 of 2026 een elfde team toe te laten, is er bij de huidige F1-teams meer scepsis. Zo zouden de inkomsten uit prijzengeld afnemen, wat het enthousiasme logischerwijs niet ten goede komt. Men ziet enkel meerwaarde in een volwaardig fabrieksteam, bij alle andere formaties wegen de nadelen niet op tegen de voordelen, zo is de algemene opinie in de Formule 1.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner legt in gesprek met Sky Sports F1 uit wat hem zorgen baart: “Vijf jaar geleden kon je teams gratis overnemen. Niemand wilde ze destijds, waardoor ze failliet gingen en verdwenen. Nu wil opeens iedereen een team. De tien teams die er nu zijn, zijn financieel stabiel en goed opgezet. Het is een gezonde omgeving, niemand heeft problemen. Als er een elfde team komt en we krijgen een dipje in de economie, dan hebben sommige teams misschien opeens moeite om te overleven. Waarom zouden we dat risico nemen als het niets oplevert? Maar het is niet aan mij om die beslissing te nemen. De andere teams hebben momenteel geen baat bij de komst van een elfde teams. Het is enkel risico, geen voordeel.”

Een nieuw team moet 200 miljoen dollar storten in een speciaal fonds. Dat bedrag wordt verdeeld over de huidige tien teams om hun verlies aan prijzengeld te compenseren. Veel F1-topmensen, waaronder Steiner, hebben al aangegeven dat dit bedrag te laag is. Men spreekt over een bedrag dat driemaal zo hoog zou moeten zijn.

