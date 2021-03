Haas en Williams maken planning voor F1-wintertest Bahrein bekend

Vanaf vrijdag krijgen teams drie collectieve testdagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2021. Iedere actiedag op het Bahrain International Circuit is opgesplitst in twee delen, gescheiden door een korte lunchpauze. Haas kiest ervoor om beide coureurs iedere dag kilometers te laten draaien. Dat gebeurt overigens nadat de nieuwe VF-21 aan de wereld wordt getoond. Aanstaande vrijdag trekt men om 6.30 uur Nederlandse tijd het doek van de nieuwe bolide, waarvan de bijzondere kleurstelling vorige week al werd getoond.

Mick Schumacher mag vervolgens het spits afbijten en op vrijdag instappen van 8.00 tot 12.00 uur Nederlandse tijd. Na de middag krijgt teamgenoot Nikita Mazepin vier uren. Op zaterdag is de volgorde precies omgedraaid, terwijl men voor de zondag weer teruggrijpt op de planning van vrijdag. "Aan de ene kant wordt deze test makkelijker omdat de auto veel weg heeft van die van vorig jaar. Aan de andere kant hebben we met Mick en Nikita wel twee rookies. Wat het doel met beide coureurs is? We willen vooral zoveel mogelijk ronden draaien en zoveel mogelijk data verzamelen over de nieuwe onderdelen en de aangepaste vloer. De tijd is beperkt, dus we moeten er echt het maximale uit zien te halen", blikt teambaas Guenther Steiner vooruit.

Waas Haas de schaarse testtijd volledig aan de vaste coureurs geeft, gooit Williams het over een andere boeg. Daar krijgt testrijder en F2-coureur Roy Nissany een volledige dag achter het stuur van de onlangs gepresenteerde FW43B. De Israëliër zal de hele vrijdag voor zijn rekening nemen. Het is logischerwijs een besluit op basis van financiële belangen, al leidt dit er wel toe dat George Russell en Nicholas Latifi ieder maar één volledige dag krijgen. De Canadees stapt op zaterdag in, terwijl Russell de driedaagse test op zondag mag afsluiten.

Haas en Williams hebben als eerste formaties de eigen planning wereldkundig gemaakt. Red Bull Racing moet dat formeel nog doen, al luidt de verwachting dat Max Verstappen vrijdag voor het eerst in actie komt. Het team uit Milton Keynes zou beide coureurs één volledige dag willen geven en dan alleen de zondag willen opsplitsen.

Planning F1 wintertest 2021 Haas:

Vrijdag: Mick Schumacher (ochtend) en Nikita Mazepin (middag) Zaterdag: Nikita Mazepin (ochtend) en Mick Schumacher (middag) Zondag: Mick Schumacher (ochtend) en Nikita Mazepin (middag)

Planning F1 wintertest 2021 Williams:

Vrijdag: Roy Nissany (hele dag) Zaterdag: Nicholas Latifi (hele dag) Zondag: George Russell (hele dag)